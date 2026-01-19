Comienza la Liga Nacional para el Club Bádminton Soria

Lunes, 19 Enero 2026 09:55

Tras el inicio de la temporada deportiva 2026, arranca también la Liga Nacional de Bádminton donde el Club Bádminton Soria-CS24 será uno de los representantes en la Primera Nacional Plata, con doce equipos en liza.

Este año el club soriano ha querido dar un paso más y ha inscrito un segundo equipo a la liga nacional de Segunda División territorial de Madrid, donde se enfrentará con dieciséis equipos.

El club dividirá todos sus efectivos entre las dos categorías para dar un plus de competición, tanto a los jugadores absolutos que competirán con el primer equipo, como a los jugadores de la cantera que se iniciarán en la liga para coger experiencia y ser en un futuro próximo jugadores del primer equipo.

Sin duda será un gran esfuerzo tanto deportivo como económico para el club, que tendrá que desplazar a buena parte de su plantilla a varias sedes el mismo fin de semana.

El equipo de Primera Plata tendrá que viajar hasta Huelva en su primera jornada, mientras que el equipo de Segunda tendrá todos sus enfrentamientos en Madrid.

Esta planificación deportiva del club, junto con todas las competiciones individuales, tanto nacionales como internacionales, serán posibles gracias a las ayudas de las Instituciones públicas sorianas como a los patrocinadores del club: CS24, Komic Cerámicas, Numancia Asesores, Seguros Adolfo Rejas, Hospital Latorre, McDonald´s y Caja Rural de Soria.