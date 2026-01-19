La Escuela de Rugby Caja Rural de Soria suma experiencias en Aranda

La Escuela de Rugby Caja Rural de Soria ha participado el pasado fin de semana en una nueva jornada de escuelas, desplazándose hasta Aranda de Duero con una amplia representación de jugadores de las categorías sub6, sub8, sub10 y sub12, además de varios integrantes de otras edades que han completado la expedición soriana.

La jornada volvió a convertirse en una experiencia muy positiva tanto a nivel deportivo como humano, reforzando el trabajo que se viene realizando desde la base del club.

Durante toda la mañana se pudo disfrutar de un gran ambiente de rugby, con numerosos partidos adaptados a cada categoría, en los que los niños y niñas de la escuela soriana mostraron una evolución constante en aspectos como la colocación en el campo, la toma de decisiones y, sobre todo, las ganas de aprender y seguir disfrutando del juego.

Más allá de los resultados, el objetivo volvió a ser la formación, el compañerismo y el respeto, valores que definen el día a día de la Escuela de Rugby Caja Rural de Soria.

Desde el club se quiso destacar la excelente organización y la magnífica acogida por parte del club arandino, que facilitó en todo momento el desarrollo de la jornada y contribuyó a crear un entorno ideal para que los más pequeños pudieran disfrutar del rugby.

Este tipo de encuentros continúan siendo fundamentales para el crecimiento de la cantera soriana, permitiendo a los jugadores y jugadoras sumar experiencias, convivir con otros clubes y afianzar su pasión por este deporte.