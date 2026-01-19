La Copa del Rey conoce emparejamientos para cuartos de final

Lunes, 19 Enero 2026 16:58

Los cuartos de final de la Copa del Rey Mapfre ya tienen emparejamientos. El Albacete, que eliminó al Real Madrid, recibirá en su estadio al F.C. Barcelona.

Del 3 al 5 de febrero, se disputarán cuatro partidazos antes de dibujar las semifinales del torneo más bonito del fútbol español. Unas semifinales, como ya se sabe, que se celebraran a ida y vuelta.

El sorteo ha decidido que, finalmente, sea el Albacete el equipo contra el que se tengan que enfrentar los de Hansi Flick, en un partido que se jugará en el Carlos Belmonte, en un encuentro a partido único que se jugará el martes, 3 de febrero, a partir de las 21.00 horas.

El Barça se clasificó para los cuartos de final de la Copa tras eliminar al Racing de Santander en los octavos (0-2) y al Guadalajara en los dieciseisavos de final (0-2).

Por su parte, el Albacete ha eliminado al Real Madrid, al Celta, al Leganés y a la UD San Fernando.

Este Albacete-Barça es un enfrentamiento que no se daba desde 2005.

Ese día, sin embargo, ha pasado ya a la historia culé porque fue el día en que Leo Messi anotó su primer gol oficial con la camiseta del FC Barcelona.

El resto de emparejamientos enfrentará al Deportivo Alavés con la Real Sociedad de Fútbol en Mendizorroza; al Valencia Club de Fútbol con el Athletic Club en Mestalla; y al Real Betis Balompié con el Club Atlético de Madrid en el feudo verdiblanco.

La eliminatoria del equipo rojiblanco se disputará a partido único en La Cartuja el jueves 5 de febrero a las 21:00 horas.