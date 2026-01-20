Castillejo de Robledo acoge nueva edición del Curso de Instructor-Adiestrador de Perros de Caza

La Real Federación Española de Caza, a través de la Escuela Española de Caza, pone en marcha una nueva edición del Curso de Instructor-Adiestrador de Perros de Caza, una formación especializada y de referencia para cazadores y aficionados que deseen perfeccionar sus conocimientos en adiestramiento canino aplicado a la actividad cinegética.

El curso dará comienzo los días 29 y 30 de marzo y se desarrollará en formato presencial durante seis fines de semana en el Centro Integral de Estudios y Prácticas Cinegéticas de Castillejo de Robledo, en Soria, combinando formación teórica y práctica hasta su evaluación final, prevista para los días 27 y 28 de septiembre.

Esta formación está dirigida tanto a quienes buscan mejorar el trabajo con sus perros de caza como a aquellos interesados en iniciarse o perfeccionarse en la competición con perro y en el adiestramiento avanzado en las distintas modalidades cinegéticas.

El curso será impartido por los coordinadores del Aula Canina de la Escuela Española de Caza, Víctor Martínez Esandi y Jesús Barroso de la Iglesia, profesionales con amplia experiencia en formación y trabajo de campo.

Novedad en el proceso de inscripción

Como principal novedad de esta edición, el proceso de inscripción se realizará íntegramente a través de la plataforma digital ISQUAD, siguiendo estos pasos:

Afiliación previa del alumno.

El interesado deberá darse de alta como usuario en la plataforma: https://caza.isquad.es/afiliaciones/login.php

(Este proceso requiere una validación que se realiza únicamente de lunes a viernes).

Solicitud de preinscripción en el curso

Una vez validado como usuario, deberá solicitar la preinscripción en el curso a través del siguiente enlace:

https://caza.misquad.es/istudy_detalle_curso_web.php?id_curso=511#

Desde este apartado se deberá:

Aportar la documentación requerida.

Realizar el primer pago o el pago único, según la modalidad elegida.

Para cualquier duda o consulta relacionada con el curso o el proceso de inscripción, los interesados pueden contactar con la Escuela Española de Caza a través del correo electrónico escuela@fecaza.com o en el teléfono 665 394 116.

Con esta nueva edición, la Real Federación Española de Caza refuerza su compromiso con la formación de calidad, la profesionalización del adiestramiento canino y la mejora continua de la actividad cinegética en España.

La Escuela Española de Caza ha agradecido su colaboración a Mutuasport, Browning, Winchester, Miroku, Legia, ISUZU, HART, Diputación de Soria y Adiestramiento Esandi y Barroso ya que, sin su apoyo, no sería posible la realización del curso.

INFORMACIÓN

Curso: Instructor-Adiestrador de Perros de Caza de la RFEC.

Lugar: Centro Integral de Estudios y Prácticas Cinegéticas (Castillejo de Robledo, Soria).

Comienzo: 14 de marzo de 2026.

Profesores: Víctor Martínez Esandi y Jesús Barroso.

Nº de plazas: mínimo de 12 y máximo de 20.

Horas lectivas: 80 horas.

Precio inscripción: 1.350 euros.

Requisitos: licencia federativa en vigor y pago de matrícula.