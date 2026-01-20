Martes, 20 Enero 2026
El CSB pierde sobre la bocina frente al Reino de León (75-77)

El CSB Décimas ha perdido sobre la bocina su último partido en Primera Nacional masculina frente al Reino de León (75-77).

El equipo soriano ha recibido en la décimo segunda jornada en casa a los del conjunto leonés del Reino de León.

Dos equipos de jugadores con características similares que sobre el papel apuntaba a un partido duro pero divertido, lo que finalmente se reflejó en el campo.

La primera mitad cayó del lado visitante gracias al acierto de la línea de tres con ocho triples para los visitantes que les proporcionó una ventaja al descanso de 42 a 46.

Tras el paso por los vestuarios, una mejor defensa local permitió igualar el encuentro y solo los fallos desde la línea de 4,6 metros y un palmeo sobre la bocina hizo que el partido se fuera lejos de Soria con un resultado difícil de ajustar más. 

Dura derrota que deja el sabor de la victoria en los labios por el buen juego local desplegado y la mala suerte del último segundo.

Cabe destacar un nuevo debut con el primer equipo del Junior de segundo año Pablo Martínez, canterano que ha pasado por todas las categorías desde los 11 años en el club y que refleja lo que es el buen trabajo, la constancia y la dedicación al baloncesto durante todos estos años.

El equipo local se enfrentará  el día 24 a las 18:00 horas en Salamanca al Universidad Pontificia de Salamanca.

