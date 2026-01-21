El C.D. Golmayo Camaretas femenino arranca el año con otra victoria

Miércoles, 21 Enero 2026 08:16

El C.D. Golmayo Camaretas femenino continúa viento en popa este 2026 en regional, tras ganar por goleada (5-0) al equipo del San Pedro Burpocon, de Burgos.

La entidad, que ya declaraba que no iba a estar incómoda en esta categoría tras su inscripción fallida la primera vez, porque en la provincial femenina no se permitía jugar en provincial a mayores de 17 años, sigue de dulce tras ganar todo excepto contra las líderes, el Burgos I.F.A.

A pesar de ello, dicha escuadra solo ha “sudado” frente a las de Golmayo puesto que el último encuentro solo ganaron por 0-1 en el minuto 93’.

Aún así, el club siempre ha apuntado que es una temporada para seguir aprendiendo e ir cuajando un equipo que, poco a poco, pueda ir compitiendo cada vez mejor en regional puesto que la sección femenina solo cuenta con 3 años de creación.

El C.D. Golmayo Camaretas va contando cada vez con más jugadoras, tanto procedentes de la Universidad, formación personal o incluso, jóvenes que se inician en este deporte.

Las balagueras jugarán este sábado en Cuéllar (Segovia) a las 17 horas contra un rival muy bien trabajado pero, frente al que esperan seguir sumando en positivo para continuar liderando el subcampeonato de la regional Doble G.