Miércoles, 21 Enero 2026
Buscar
Muy nuboso
0.1 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Otros deportes

Deportes | Otros deportes

El C.D. Golmayo Camaretas femenino arranca el año con otra victoria

El C.D. Golmayo Camaretas femenino continúa viento en popa este 2026 en regional, tras ganar por goleada (5-0) al equipo del San Pedro Burpocon, de Burgos. 

La entidad, que ya declaraba que no iba a estar incómoda en esta categoría tras su inscripción fallida la primera vez, porque en la provincial femenina no se permitía jugar en provincial a mayores de 17 años, sigue de dulce tras ganar todo excepto contra las líderes, el Burgos I.F.A.

A pesar de ello, dicha escuadra solo ha “sudado” frente a las de Golmayo puesto que el último encuentro solo ganaron por 0-1 en el minuto 93’.

Aún así, el club siempre ha apuntado que es una temporada para seguir aprendiendo e ir cuajando un equipo que, poco a poco, pueda ir compitiendo cada vez mejor en regional puesto que la sección femenina solo cuenta con 3 años de creación.

El C.D. Golmayo Camaretas va contando cada vez con más jugadoras, tanto procedentes de la Universidad, formación personal o incluso, jóvenes que se inician en este deporte. 

Las balagueras jugarán este sábado en Cuéllar (Segovia) a las 17 horas contra un rival muy bien trabajado pero, frente al que esperan seguir sumando en positivo para continuar liderando el subcampeonato de la regional Doble G.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: deportes

Subsección: Otros deportes

Id propio: 95960

Id del padre: 103

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia