La volantista Jimena Ayllón comienza 2026 con competición en Pontevedra

Sábado, 17 Enero 2026 09:22

La joven jugadora del Club Bádminton Soria-CS24, Jimena Ayllón, comenzará su competición en la temporada 2026 en la localidad pontevedresa de Nigrán, lhasta donde se ha desplazado para disputar el primer Master Nacional para categorías inferiores.

Para Jimena, este será su primer año en la categoría donde le esperan rivales con más experiencia y nivel que en la temporada pasada.

Durante las últimas semanas de la temporada pasada disputó varias competiciones en esta categoría que, merced a los buenos resultados obtenidos, le permiten situarse entre las treinta mejores raquetas de las modalidades de individual y dobles femenino, disciplinas en las que participará durante este fin de semana.

En la fase de grupos de los individuales ha sido encuadrada junto a la sexta cabeza de serie mientras que, en dobles, y junto a la zaragozana Olalla Herrero se deberán medir a las principales favoritas.

El objetivo de la soriana, durante estos primeros meses, está fijado en aclimatarse a la nueva categoría y ascender puestos en el ranking nacional para abordar retos más ambiciosos.