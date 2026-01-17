La Escuela Trebia de Rugby participa en Aranda de Duero en multitudinaria jornada de escuelas

Sábado, 17 Enero 2026 09:10

La Escuela Trebia de Rugby, cantera del Ingenieros de Soria Club de Rugby, afronta este sábado una nueva cita destacada dentro del calendario formativo de la temporada.

El conjunto soriano ha viajado hasta Aranda de Duero para participar en la jornada de escuelas organizada por el club burgalés, que se celebrará en el Campo de Rugby Virgen de las Viñas, en horario de 10:30 a 14:30 horas.

Según la organización, el evento reunirá a cerca de mil niños y niñas de distintas categorías, convirtiéndose en una de las jornadas de rugby base más importantes de la región.

A la cita acudirán canteras de clubes de gran tradición y relevancia en el rugby nacional como VRAC Quesos Entrepinares, El Salvador, Burgos Rugby o Cisneros, lo que da una idea del nivel y la magnitud del encuentro.

La participación de la Escuela Trebia de Rugby en este tipo de eventos es reflejo del buen trabajo que se viene realizando en los últimos años desde la base del club.

Esta temporada, la escuela cuenta con más de 60 niños y niñas federados, una cifra que consolida el crecimiento del proyecto y permite al Ingenieros de Soria Club de Rugby estar presente en jornadas de primer nivel, compartiendo experiencia con algunas de las mejores canteras del país.

Más allá de los resultados, este tipo de encuentros suponen una oportunidad única para que los más pequeños sigan aprendiendo, disfrutando del rugby y compartiendo valores como el respeto, el compañerismo y el trabajo en equipo.

La ilusión con la que la Escuela Trebia afronta cada desplazamiento es la mejor muestra de un proyecto sólido, que continúa creciendo y posicionando al rugby soriano en el panorama formativo nacional.