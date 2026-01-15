Palacios debuta en la primera plantilla del Real Madrid en Albacete

Jueves, 15 Enero 2026 09:09

César Palacios se ha convertido en el último soriano en debutar en las filas del Real Madrid.

Lo ha hecho en el partido disputado en Albacete, donde el equipo madridista ha perdido en el descuento frente al equipo manchego (3-2) y ha caído eliminado en los octavos de final de la Copa de S.M. El Rey.

El nuevo entrenador Álvaro Arbeloa ha hecho debutar a dos canteranos: Palacios lo ha hecho en el minuto 75 del partido, con empate a uno en el marcador.

En el minuto 82’ Jefté ha puesto el 2-1 para el Albacete. Quedaban poco más de diez minutos para empatar y el Real Madrid ha visto puerta en el añadido tras una concatenación de córners.

Arda Güler ha vuelto a poner el esférico en juego y esta vez ha sido Gonzalo el que ha marcado con un bonito remate de cabeza.

Todo parecía destinado a la prórroga, pero en la última jugada del encuentro marcó Jefté ha dado el pase a la siguiente ronda al Albacete.

Antes de Palacios, han defendido la camiseta del Real Madrid otros dos sorianos: Álberto Vitoria y Luis del Sol.

Alberto Vitoria, nacido en Ágreda en 1956, jugó cinco temporadas en el Real Madrid, entre 1974 y 1979, disputó con el club de Chamartín 57 partidos. Marcó un gol, el primero de un jugador soriano en primera división.

Además, jugó 24 partidos de Copa, cinco de Copa de Europa y dos de Recopa. Ganó cuatro Ligas y una Copa. Tras dejar el Real Madrid, jugó en el Burgos, Granada y Rayo Vallecano.

Antes, Luis del Sol (Arcos de Jalón, 6 de abril de 1935) se convirtió en una de las referencias históricas de clubes como el Real Madrid, el Real Betis o la Juventus.

Nacido en Arcos de Jalón en 1935, Del Sol se trasladó a los dos meses de vida a Sevilla debido al trabajo de su padre, que era maquinista de RENFE.

Enseguida quedó huérfano de padre y la futura estrella futbolística empezó a trabajar en Industrias Subsidiarias de Aviación, al tiempo que jugaba en el equipo del taller.

Posteriormente, jugó en el Andalucía, llegando al Betis en el año 1953, aunque fue cedido para que jugara esa temporada en el Utrera. Regresó al equipo de sus amores en la temporada 1954-1955 y fue traspasado al Real Madrid en 1960 por seis millones y medio de pesetas.

Con el equipo blanco ganó dos ligas, una Copa de España, una Copa de Europa y una Intercontinental.

En el Real Madrid estuvo dos temporadas y fue traspasado a la Juventus, equipo que lo considera uno de sus cincuenta mejores jugadores. Fue el primer jugador español en jugar en la Vecchia Signora. Allí jugó ocho temporadas y consiguió una liga y una copa. En 1970 lo fichó la Roma, donde jugó dos años.

En la Selección Española, Luis del Sol jugó 16 veces. Y con ella ganó el Campeonato de Europa en 1964, venciendo a la Rusia del mítico portero Yasin.