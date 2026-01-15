Cinco billaristas sorianos compiten esten fin de semana en León

Jueves, 15 Enero 2026 08:39

León tendrá cinco billaristas numantinos en liza este fin de semana.

El pasado fin de semana se celebró en la Sociedad Venatoria de León la fase previa de la tercera prueba de ranking regional de Billar A Tres Bandas de la temporada.

El corte no pudo ser superado por los numantinos Fernando Zamorano, Enrique Bravo y Fernando Méndez; pero en cambio sí lograron el pase Rafael Soto, Eduardo Molina y Jerónimo Miguel.

Ya clasificados como cabezas de serie tenemos a Pedro Camarero y Carlos Cortés, que lidera el ranking y llega con 9 victorias en las 10 últimas pruebas regionales, un dominio nunca antes visto en Castilla y León en ninguna modalidad de Billar. Y eso que el número de participantes no deja de crecer y ronda ya el medio centenar por prueba.

Esta fase final cuenta con un selecto grupo de 18 jugadores repartidos en 6 grupos.

La casualidad y el buen hacer de los numantinos ha hecho coincidir a Carlos Cortés con Jerónimo Miguel, pero dado que clasifican los dos mejores subcampeones, cabe la posibilidad de meter a los cinco representantes de Soria en los cuartos de final.

El evento tendrá lugar el sábado 17 y el domingo 18 de enero, pudiendo seguirse buena parte de sus encuentros a través del canal de internet https://www.youtube.com/@clubbillarlavenatoria987/streams.