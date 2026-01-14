Varios metales para los volantistas de la provincia en Alfajarín y Vitoria

Tras unas semanas de inactividad deportiva después del pequeño descanso por Navidad, varios jugadores sorianos han afrontado el fin de semana con dos competiciones de la nueva temporada 2026, el Master Senior de Alfajarín (Zaragoza) y el torneo territorial de la Federación Vasca que se celebró en Vitoria.

En la primera cita, el Master Nacional Senior de Alfajarin (Zaragoza), los sorianos conseguían dos oros, tres platas y tres bronces.

El jugador más destacado fue Víctor Ortega del Club Bádminton Soria- CS24, que lograba el oro en la modalidad de individual masculino A2 tras un intenso partido que se decidió por un ajustado marcador de 24-22 y 25-23 y también la plata en la modalidad de dobles junto al catalán Daniel Garcia cediendo en este partido en el tercer set por un ajustado 21-18 para sus rivales.

La segunda medalla de oro la conseguían la pareja, más que consolidada en el panorama nacional, formada por Santiago Martínez y Manuel Acero, quienes no cedieron ni un solo set en toda la competición, subiéndose a lo más alto del pódium de la categoría B2.

Santiago Martínez también sumaría a su palmarés dos medallas de bronce, tanto en individual de la categoría C1 como en la de dobles mixtos junto a su compañera madrileña Beatriz Martín.

En la modalidad de dobles masculino de la categoría B1, David Hernansanz del Club Bádminton Soria junto con su compañero habitual Sebastián López, lograban la medalla de plata, siendo tercero y medalla de bronce el burgense Sergio Latorre formando pareja con el jugador vasco Jon Hernandez.

La última medalla conseguida por los jugadores senior fue la lograda por Jose Carlos Perez en el doblez mistos de la categoría C1 junto a su compañera, la madrileña Adriana Francescone.

La siguiente cita nacional para los jugadores senior será el primer fin de semana de febrero, teniendo un desplazamiento algo más largo hasta tierras gallegas, donde la localidad de Cedeira acogerá la segunda cita del calendario.

La segunda cita de este fin de semana fue la competición territorial de la Federación Vasca que se celebró en Vitoria y contó con la participación de jugadores del Club Bádminton Soria-CS24, quienes volvían a tierras sorianas con tres oros, dos platas y un bronce.

María González lograba imponerse tanto en la modalidad de dobles femenino como en la de dobles mixtos en la categoría sub-19, formando pareja junto a jugadores de Valladolid.

Ya en la categoría sub-17 Daniel Marín conseguía la medalla de oro en la modalidad de dobles mixtos junto a su compañera de Valladolid y la medalla de plata en individual masculino. La segunda medalla de plata sería para Aarón Barrera en el dobles masculino, siendo tercero Alvaro Gómez con sus respectivas parejas de Pamplona y Valladolid.

La siguiente cita para los jugadores de la cantera del Club Bádminton Soria-CS24, será para el fin de semana del 24 de enero, con varias citas ese mismo fin de semana.