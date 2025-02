Marina Muñoz y Andrés Hilario mandan en el Duatlón de Soria

Domingo, 09 Febrero 2025

Marina Muñoz (Deporama Triatlón Soriano) (1.06:09) y Andrés Hilario (Triatlón Albacete Res) (56:03) han ganado el Duatlón de Soria, primer clasificatorio para el Campeonato de España de Duatlón.

Ambos deportistas han conseguido marcar diferencias en el último segmento, en una prueba que ha resultado emocionante, tremendamente disputada y dura, y en la que el temido frío no ha tenido excesivo protagonismo.

El alto nivel competitivo se ha traducido en una prueba muy igualada, especialmente en los metros iniciales, con salida desde el tartán de las pistas de atletismo de Los Pajaritos.

En la prueba masculina, Urko Herrán (Lea La Blanca), campeón de España en Soria en 2020, se encargaba de endurecer la prueba, marchándose unos segundos en solitario, seguido muy de cerca por Alejandro Pla (Triatlón Diablillos de Rivas), al llegar a la primera transición tras dos vueltas y un total de 5 kilómetros a pie.

El numeroso pelotón perseguidor, se activó al iniciar el segmento ciclista, y rápidamente los hombres de cabeza quedaron neutralizados.

Durante las dos vueltas sobre ruedas, con un total de 20 kilómetros, los especialistas trataron de aprovechar la dureza del recorrido para escaparse, pero el buen nivel general del grupo impidió que se produjeran diferencias. Ya cerca de la segunda transición, los hombres con mejores piernas lograron posicionarse en cabeza, con Andrés Hilario y Alfonso Izquierdo (Deporama Triatlón Soriano), saliendo en las dos primeras posiciones de la transición.

No era casualidad, los dos iban a demostrar su fortaleza en los últimos 2,5 kilómetros de carrera a pie.

Hilario, que había ido de menos a más, buscando sensaciones después de salir de una lesión, veía que el cuerpo respondía y se escapaba para alzarse con la victoria. Por detrás, Izquierdo hacía una exhibición para llevarse la segunda plaza en su casa.

Cerraría el podio el vallisoletano Fernando Carmona (Independiente), que había logrado colocarse con inteligencia en cabeza y firmaba un segmento magnífico para subir al podio. A continuación, llegaría una gran pelea por cada una de las siguientes plazas que daban el paso al Campeonato de España de Cáceres 2025, veinte en total.

Tres mujeres

En el caso de la prueba femenina la carrera se rompió mucho más rápido, ya que en los primeros cinco kilómetros tres mujeres ya habían demostrado tener una marcha más: Marina Muñoz por parte del conjunto local, así como Paula del Pozo (Diablillos de Rivas) y Laura Durán (Independiente).

Por detrás, se iban a conformar varios grupos perseguidores muy segmentados, lo que también iba a propiciar que no se produjeran los entendimientos suficientes para tratar de dar caza a las escapadas. No obstante, el segmento ciclista sí que iba a conllevar una novedad, y es que el trío delantero se iba a reducir a dupla, puesto que Durán iba a ceder algo menos de un minuto.

La victoria, por tanto, era cuestión de tan solo dos mujeres, si bien Marina Muñoz no dudaba en mostrarse ambiciosa en busca de la victoria, algo que iba a lograr tras marcharse de su compañera de escapada. No habría novedades en el podio, con la segunda plaza para Del Pozo y el bronce para Durán.

Campeones regionales

Durante la jornada dominical también se disputó el Campeonato de Castilla y León de Duatlón Juvenil, con victoria para Alba Núñez (E-Triatlón Valladolid) y Pablo Herrero (Escuela de Triatlón Salmantina).

En el caso de la cita masculina, Herrero mostró claramente ser el dominador de la jornada, viendo como solo el soriano Ignacio Lahuerta (Deporama Triatlón Soriano) era capaz de seguir su ritmo en el primer sector de la prueba. Precisamente, Lahuerta sería segundo, y Víctor Fernández (Triatlón Laguna de Duero), tercero.

En féminas, la vigente campeona, Alba Núñez, iba a revalidar título, pero no sin trabajarlo, ya que la segoviana Amanda García (Deporama Triatlón Soriano) le iba a poner las cosas muy difíciles. No obstante, la vallisoletana hizo un cambio de ritmo tras la segunda transición ante el que la segoviana no pudo reaccionar, aunque su actuación tendría la recompensa de la medalla de plata. Subiría al podio la soriana Aitana Soria (Deporama Triatlón Soriano), que lograba celebrar medalla en su casa.

También se disputó una prueba de promoción, que en féminas tendría a Carlota Cecilia como ganadora (E-Triatlón Valladolid), mientras que en hombres el local Álvaro Gandul (Deporama Triatlón Soriano) iba a demostrar su superioridad, acompañado en el podio por su compañero Jesús Moñux y Alfonso Brezmes (E-Triatlón Valladolid).