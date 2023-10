Javi Moreno, premiado por Comité de Entrenadores

Martes, 24 Octubre 2023 20:14

Javi Moreno ha recogido esta tarde en Madrid el premio como mejor entrenador del Grupo II de Segunda RFEF en la pasada temporada, en la que consiguió el ascenso de categoría con el Tarazona.

El Comité de Entrenadores de la Real Federación Española de Fútbol ha celebrado esta tarde en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, la X edición de los Premios Ramón Cobo.

Entre los galardonados ha estado el actual entrenador del C. D. Numancia de Soria, Javi Moreno, como mejor entrenador del Grupo II de Segunda RFEF de la temporada pasada al haber logrado el ascenso a Primera RFEF con la S. D. Tarazona.

Estos galardones sirven para reconocer los resultados deportivos de la temporada 2022/2023, unidos a la ejemplaridad como entrenadores en su comportamiento, el respeto y el espíritu de deportividad en las categorías nacionales de fútbol, fútbol sala y fútbol playa.

Jagoba Arrasate, ex entrenador del C. D. Numancia y actualmente en el C. A. Osasuna, también ha sido galardonado como mejor técnico de Primera división la campaña anterior.

Otro ex numantino, Luis García Tevenet, actual técnico del Atlético de Madrid B, también ha estado entre los premiados como mejor entrenador del grupo V de Segunda Federación.