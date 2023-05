Medio millar de atletas participan en el Intercomunidades

Jueves, 04 Mayo 2023 15:13

El concejal de Deportes, Manuel Salvador, junto con la delegada de atletismo, Edurne Orte, y el gerente del CAEP, Ramón Martínez, han presentado una nueva cita de primer nivel con la celebración el 28 de mayo del Intercomunidades para deportistas sub 14, 16 y 18 y una asistencia prevista de entre 500 y 600.

Orte ha explicado que acudirán a Los Pajaritos los equipos de Asturias, Madrid, La Rioja, Navarra y Castilla y León, “que nos tiene acostumbrados a estar entre los mejores de España. Además, este año vamos a poder tener también categorías sub 14, sub 16 y sub 18. El año pasado no pudo ser la sub 18 porque coincidió con el campeonato de España”.

Por otro lado, ha recordado que se incluirán pruebas de saltos, lanzamientos, marcha, carreras de fondo, velocidad y, ha apuntado, a una modalidad que se lleva haciendo ya unos cuantos años que son los relevos mixtos.

Las pruebas comenzarán a las 11.00 y se extenderán hasta las 14.00

Ramón Martínez, en representación del CAEP, ha destacado el nivel del calendario en las pistas de Los Pajaritos con grandes citas.

“Este año se ha celebrado la primera jornada de la Liga División de Honor masculina. Este fin de semana, el sábado, volvemos otra vez a tener Liga División de Honor Mujeres con las Celtíberas. Acto seguido, el 28 de mayo, será el Intercomunidades que hoy presentamos y tenemos también varios controles cerrados para conseguir mínimas”, ha repasado.

Se cerrará este calendario de pista el campeonato de España sub 20 los días 23 y 24 de julio.

Ha insistido en que estas citas “al mismo tiempo que se dinamiza la provincia y ciudad, también el CAEP adquiere relevancia y hace que muchos atletas puedan conocer las instalaciones de Soria y las opciones de entrenar en la ciudad compaginándolo con sus estudios”.

Salvador ha destacado que esta cita ya está consolidada en el calendario de Soria y ha animado a los vecinos a ver las pruebas además de destacar el efecto dinamizador para la ciudad ante la nutrida presencia de atletas de toda España.

“Ya sabéis que al final, en estas edades, siempre vienen todos estos chicos y chicas acompañados de sus familias y para la ciudad es una gran noticia. Junto a la vertiente de competición deportiva, es importante tener la ciudad ese día llena de atletismo”, ha recordado.