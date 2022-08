Mateo, frenado en Munich por problemas físicos

El atleta adnamantino ha sido décimo cuarto en el maratón del Campeonato de Europa de Munich. Problemas físicos le han impedido conseguir un mejor puesto, según ha reconocido el atleta al final de la prueba.

El propio Mateo ha explicado en su perfil de las redes sociales su decepción por el resultado y emplaza a un par de día para realizar su crónica.

“El día que debuté en maratón alla por 2019 busque y vi que el 15 de Agosto de 2022 era la maratón del campeonato de Europa y pensé que solo quería dar el 100 por ciento para poder estar ese día en las mejores condiciones posibles", ha señalado.



Aunque había unos Juegos Olímpicos por delante, Mateo ha señalado que puso la mira claramente en este 15 de agosto.

"Este verano ha sido como nunca, los míos lo saben, el esfuerzo ha sido mayor si cabe, pero llegados a este punto estoy contento, no me puedo reprochar nada, he dado el 100 por ciento en la preparación, y he llegado al 100 por ciento, a luchar”, ha escrito.

"Desde el desvelo por la fatiga en mi habitación de hotel, donde si me relajo se me sube todo poco más que añadir, pero estoy seguro que tod@s esos que creen y se sacrifican conmigo hoy están orgullosos", ha resaltado.

El sueño de Mateo se ha desvanecido a partir del kilómetro 30, en el que en el grupo de cabeza iban 13 corredores, pero tres kilómetros después la carrera se ha roto con un grupo que se reducía a diez y en el que no estaba Mateo.

Mateo ha explicado al término de la preuba que ha sentido desde este kilómetros dolores en sus isquiotibiales, pero ha decidido acabar la prueba.

“Se romperá el isquio, pero hay que llegar”, ha explicado a El Trinkel.