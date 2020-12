Las sensaciones de Dani Mateo en Valencia

El atleta Daniel Mateo ha rebajado su mejor marca en el Maratón de Valencia, además de ser el tercer atleta español en cruzar la línea de meta, con un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 22 segundos. Así ha contado en las redes sociales el propio atleta sus sensaciones en el que ha sido su tercer maratón.

TRIBUNA/ Primer paso

Hoy he corrido 30 km a ritmo de récord de España de maratón. No lo he conseguido, me he quedado lejos, pero es el primer paso.



He disfrutado, pero sobre todo estoy feliz porque he salido sin miedo, concienciado en que es lo que tenía que hacer. Sabiendo que había que adaptarse a esas circunstancias de carrera y arriesgar porque la preparación ha sido tan buena que de salida no podía desaprovecharla.



Esto nunca lo soñé, no lo podía imaginar, y eso me hace más feliz. Estoy en un sitio privilegiado siendo un privilegiado.



Me gusta esta foto, resume bien lo que es la preparación de maratón, porque hoy ha sido el día grande, el fácil, en el que flotas, en el que todo fluye. El trabajo está detrás, y esa es la verdadera maratón.



Y esta foto resume la maratón, el trabajo de todos ellos currando conmigo entrenando, sacrificando sus ratos libres, sus familias, o sacando la empresa adelante.



Y hoy yo salgo con el dorsal, pero quiero que ellos se vean representados en mis fotos, porque sin ellos no sería posible.



Por eso al llegar a meta solo me venía esta gente a la cabeza.



Gracias por estar ahí. Esto es nuestro, esto es vuestro, estamos en el camino. Vamos a más. Soy un privilegiado.