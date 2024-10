La VIII edición de carrera popular "Cerco de Numancia" será el 24 de noviembre

Domingo, 27 Octubre 2024 08:43

El próximo día 24 de noviembre se celebrará en Garray la VIII edición de la Carrera Popular “Cerco a Numancia”.

El Club Atletismo Team Running Destroyer de Soria promueve este evento deportivo, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Garray, y es una prueba inscrita en el Calendario Autonómico de la Delegación Soriana de Atletismo y la Federación de Atletismo de Castilla y León.

El horario de comienzo de las prueba será a partir de las 11.30 horas, con la prueba de chupetines, a la que continuarán las de sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y senior y máster.

La salida se realizará en la calle Ramón Benito Aceña, en la travesía de Garray, comenzando

Las diferentes categorías y su orden de salida serán las siguientes:

Los atletas que pueden participar serán tanto federados como sin federar.

Los atletas extranjeros solamente podrán participar con licencia de la Comunidad de Castilla y León, salvo las excepciones que recoge el Reglamento de la R.F.E.A.

Las inscripciones se realizaran en www.trdestroyer.com/cercoanumancia.com también mediante la plataforma https//www.avaibooksports.com: hasta las 23:59 horas del día 20 de noviembre

El precio de las inscripciones será de 8 euros para las categorías Sub-14, Sub-16,Senior, Máster A y Máster B en las inscripciones realizadas hasta las 23:59 horas del día 15 de noviembre y de 10,00 euros en las inscripciones realizadas desde las 00:01 horas del 16 de noviembre hasta las 23:59 horas del día 20 de noviembre de 2024.

La inscripción del resto de categorías será de 4,00 euros independientemente de la fecha.

Dentro del importe de las inscripciones,será donado 1e uros de cada inscripción a la Asociación Autismo Soria.

Los dorsales se recogerán el 23 de noviembre en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas en el Bar Principe (call Clemente Saenz nº4) en Soria.

También se podrán retirar los dorsales el día de la prueba hasta las 11:00 horas para todas las categorías en la zona de salida de la prueba