El Cross Internacional celebra su trigésimo aniversario

Miércoles, 30 Octubre 2024 11:30

La delegación soriana de Atletismo organizará el próximo 10 de noviembre la trigésima edición del “Campo a Través Internacional de Soria”, una cifra redonda que se celebrará con otras actividades.

La delegada provincial de atletismo, Edurne Orte, acompañada por el secretario de la delegación territorial de la Junta en Soria, Rafael Medina; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Soria, Manu Salvador; el diputado responsable de Deportes en la institución provincial, Sergio Frias, y el gerente del CAEP, Ramón Martínez.

Orte ha explicado que cross es la tercera prueba puntuable de circuito ADOP, el mejor circuito del mundo, y se cuenta con el reconocimiento de mejor cross del España, concedido el año pasado por la RFEA.

En la olimpiada de Paris 2024 se ha hablado de la candidatura de una prueba de cross para las olimpiadas de 2028 en Los Ángeles, lo que puede ser una buena noticia para esta modalidad deportiva, según ha resaltado Orte.

Entre las novedades, habrá un circuito que cambia el recorrido de 2.000 metros.

Además se ha unificado en las distancias de hombres y mujeres, como se está haciendo en Europa, de tal forma que serán 8.000 metros, la misma distancia que habrá en Europeo.

También se ha introducido una marcha solidaria, a favor de la violencia de género, dentro de la carrera popular.

"Desde nuestro cross, queremos solidarizarnos con las víctimas de violencia de género", ha señalado.

Este año se introduce el relevo de hombre.

"El 30 aniversario del cross es momento importante para reconocer a atletas sorianos y afincados en Soria. Este año habrá exposición en la que el sábado por la tarde se reconocerán a todos los attetas. Están confirmada presencia de Roberto Parra, Manuel Olmedo y por supuesto, nuestros atletas de honor olímpicos como Fermín Cacho, Abel Antón Dabi Mateo, Marta Pérez y Estela Navascúes", ha recalcado.

La embajadora del cross de Soria será en este año Jacqueline Martín, de las pocas atletas mujeres que ha ganado dos veces esta competición.

Este año siendo el campeonato de España de cross en Itálica, la delegación está realizando un esfuerzo extra para atraer atletas.

Marta Pérez, Azucena Díaz, Liria Campo, Irene Pelayo, Nuria Lugueros, entre otras, están confirmadas para la prueba femenina. En los hombres ya se ha cerrado participación de Dani Mateo y David Bascuñana y Dani Arce.

Para conmemorar el trigésimo aniversario, se realizará exposición en instalaciones del CAEP, del cross de Soria y atletas destacados de Soria y afincados en la provincia.

Ramón Martínez, que ha manifestado solidaridad con damnificados por DANA en el Levante español, ha resaltado que el cross es la más emblemática dentro del calendario atlético de Soria y ha reclamado a las administraciones el máximo apoyo posible para organizar esta competición y el atletismo.

"Por el peso específico que tiene este deporte en Soria, uno de los actos conmemorativos será una exposición que dejará patente de forma gráfica quienes han sido esos grandes atletas de Soria y que han pasado por el CAEP, que han hecho que sea una realidad consolidada", ha resaltado.

Por su parte, Sergio Frías ha resaltado apoyo de la Diputación y promoción de dos marcas relacionadas con el deporte provincial.

"Es importante la labor que se hace desde delegación soriana de atletismo, que con menos recursos pero con materia prima de Valonsadero consigue éxitos", ha recalcado.

El secretario de la delegación territorial de la Junta en Soria, Rafael Medina, ha recordado que desde las primeras ediciones, donde la participación se cifraba en 500, se ha ido mejorando hasta alcanzar los casi 2.000 en la última edición.

Además ha agradecido el trabajo a los voluntarios que han hecho que el cross de Soria sea reconocido a nivel internacional y por la propia RFEA.

Medina ha resaltado que la Junta está comprometida con el deporte, y en especial con la promoción, y de ahí su apoyo económico al cross soriano.

Por último, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Soria, Manu Salvador, ha asegurado que el cross de Soria es el evento de proyección internacional más importante en la provincia y, en este sentido, ha recalcado que cumplir treinta años refleja el éxito de organización.

Calendario

El 10 de noviembre la jornada competitiva se abrirá a la 10:15 horas con la carrera sub 20 femenino y master, en un recorrido de 4.000 metros.

Le seguirá la sub 18 masculino y sub 20 y máster masculino, la sub 16 masculino y la sub 16 femenino, la sub 14 masuclino y la sub 12 femenino, la sub 10 masculino y sub 10 femenino y sub 10 masculino y la marcha solidaria, prevista para las 12.35 horas, que dará paso al campo a través popular masculino y femenino solidaria y la carrera inclusiva.

Tras la carrera de peques llevará el momento de la carrera senior femenino y sub-23, que afrontarán 8.000 metros a partir de las 13.225 horas.

La carrera senior masculino y sub-23 masculino comenzará a las 14.00 horas, para encarar también 8.000 metros, una reducida acortada 2.000 metros, pero que tendrá más dificultad en el recorrido, con obstáculos.

La carrera de relevos mujer y hombre, a las 14.35 horas, cerrará competiciones. Los equipos tienen que estar formados por cuatro hombres o por cuatro mujeres mayores de 16 años tanto federados como populares. Cada integrante del equipo tendrá que realizar mil metros.

El plazo de inscripción se cierra el próximo 3 de noviembre, a las 23.59 horas.