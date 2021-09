Mañueco agradece a Tudanca disposición a diálogo en sanidad

Martes, 07 Septiembre 2021 15:34

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mantenido hoy una reunión con el secretario general del PSOE, Luis Tudanca, para abordar la mejora de la sanidad pública en Castilla y León.

En la sesión plenaria de ayer, el jefe del Gobierno autonómico ofreció al líder de la oposición una nueva oportunidad al diálogo para trazar el mejor sistema sanitario para las personas de la Comunidad.

Durante la reunión con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que, según ha informado la Junta, ha discurrido en un ambiente de cordialidad y colaboración, Fernández Mañueco ha reiterado que todos los consultorios locales de Castilla y León van a permanecer abiertos y recuperarán la presencialidad lo antes posible posible.

Ha asegurado también que cada castellano y leonés tendrá un médico de primaria y una enfermera de referencia independientemente del lugar donde viva.

El presidente ha invitado al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista a participar, con la consejera de Sanidad, en los trabajos del grupo de expertos designados para desarrollar el ámbito sanitario del Pacto por la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social

Asimismo, Fernández Mañueco ha reiterado que existe una falta de profesionales de la medicina en Castilla y León y en el conjunto de España.

No es una cuestión presupuestaria, sino de escasez de sanitarios.

Por ello, ha pedido a Tudanca que apoye la petición de la Junta ante el Gobierno de España de hacer una convocatoria extraordinaria de MIR para absorber todo el personal que no tiene título de especialista, así como permitir su contratación por las administraciones públicas y de agilizar la homologación de los especialistas no comunitarios.

Finalmente, el presidente de la Junta ha afirmado que siempre estará dispuesto al diálogo para mejorar los servicios públicos, pero no le encontrarán en el uso partidista de la Sanidad para tratar de desgastar a la Junta.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha conseguido hoy el apoyo de todos los grupos parlamentarios –a excepción de la abstención de Ciudadanos- para pedir a la Junta que retire la reforma sanitaria que pretende desmantelar la sanidad pública en el medio rural.

“La política vale y a veces las utopías se cumplen”, ha resaltado.

El socialista ha defendido una Proposición no de Ley en la que se pedía la retirada de dicho plan de reorganización sanitaria al que siempre se ha opuesto el PSOE y ha contado para ello con los votos a favor del PP y los del Grupo Mixto, solo se han abstenido los representantes de Ciudadanos en la cámara autonómica.

“Me lo contaron en Monumenta, en Arenas de San Pedro, en el Tiétar, en Soria, en Carcedo o en Barruelo”, ha enumerado Tudanca algunos ejemplos de su periplo por la Comunidad para conocer la situación de la sanidad y las demandas de profesionales y vecinos.

Una sanidad cada vez “más débil”, con profesionales “hartos” porque “sin una sanidad pública digna será imposible fijar población”.

“Nadie me tiene que explicar cómo está la sanidad rural porque lo he visto yo y me lo han contado los vecinos mirándome a los ojos. Por eso, no me voy a rendir, no voy a parar”, ha advertido.

En la Pnl, ha defendido, “traigo la voz de Castilla y León que exige una sanidad digna y por eso pido, con toda la convicción, la retirada del plan de reordenación” y ha advertido: el PSOE cree en el diálogo, lo ha demostrado en múltiples ocasiones pero “cuando la palabra dada no vale y los acuerdos no se cumplen, la perseverancia y la lucha de todos claro que vale para parar la reforma”.