Igea reitera necesaria reforma de Atención Primaria

Martes, 07 Septiembre 2021 20:12

El portavoz de la Junta y procurador de Ciudadanos, Francisco igea, ha reivindicado este martes la lealtad a la coalición de liberales y PP y ha reiterado la necesaria reorganización de la Atención Primaria.

“Los ciudadanos necesitan políticos más sensatos. Ya va siendo hora de que haya un poco de política adulta en este país: no, no vamos a retirar nuestro apoyo al gobierno de Cs y PP. Es un apoyo sólido, como también es sólido nuestro acuerdo y el reparto de tareas en las Consejerías”, ha afirmado el procurador de Cs y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea.

Igea ha reivindicado en rueda de prensa tras el Pleno de las Cortes su labor como portavoz de Ejecutivo autonómico, en la que ha defendido “con vehemencia” la acción de todos los consejeros, tanto de Cs como del PP, y del presidente de la Junta; para acto seguido señalar “algunas expresiones incorrectas o algunos malentendidos” fruto de una PNL del PSOE en materia sanitaria que ha encontrado el apoyo de la bancada popular.

“La reforma y la potenciación de la Atención Primaria son necesarias. Por eso, hemos trabajado – también en pandemia – para alcanzar el mayor consenso político, social y sanitario”, ha recordado. Una unanimidad que se plasmó con el grupo de trabajo de la Sanidad con profesionales del ramo y la mayoría de los grupos parlamentarios.

Una mesa de la que el Partido Socialista “se levantó y cuyas conclusiones se elevaron al presidente de la Junta. Y las vamos a implementar”. Por el contrario, “el PSOE hoy ha vuelto a hacer lo único que sabe hacer: mentir y dar muy poquitas propuestas. O más bien ninguna”.

“Hacer política con la sanidad no es hacer política sanitaria – ha ahondado – y, pese a la demagogia, la crisis de la atención primaria, la escasez de facultativos y la dispersión de la población no son males aislados de Castilla y León. Pueden repasar la prensa de regiones como Asturias, Aragón o Castilla-La Mancha”.

Por ello, ha rechazado la demagogia de otras formaciones políticas y ha insistido en que, tanto el gobierno de coalición de Cs y PP, la consejera de Sanidad y él mismo, “vamos a hacer lo que hemos hecho durante toda la crisis: No mentir a los ciudadanos”. Un principio que ha llevado a Verónica Casado a ser uno de los cargos públicos más valorados por la ciudadanía, “algo inaudito en política”.

El procurador liberal – al que han flanqueado el portavoz de Cs en las Cortes, David Castaño, la propia Verónica Casado y los consejeros de Empleo e Industria y Cultura y Turismo, Ana Carlota Amigo y Javier Ortega, respectivamente – ha subrayado la necesidad de “hacer política de adultos” y ha afeado al Partido Socialista su PNL, “llena de premisas falsas y que además nos pedían que hiciéramos algo imposible: no se puede retirar un plan que no ha sido aprobado. Nosotros no votamos imposibles”.

Del mismo modo, ha criticado que el portavoz del partido que perdió la moción de censura utilizara como ejemplo un municipio con menos de 50 tarjetas sanitarias, quejándose de que su consultorio llevaba 540 días cerrado. “No, lleva cerrado desde que el único gobierno del PSOE de esta Comunidad aprobó el decreto de frecuentación. Y aún así nos dice que apliquemos ese decreto de frecuentación”, ha asegurado.

“Como le he dicho al presidente, y así me ha corroborado que se lo va a transmitir a Luis Tudanca, si el líder de la oposición quiere hablar de materia sanitaria, con quien se tiene que sentar es con la consejera. Y lo que también tiene que tener claro es que no se va a paralizar la acción del gobierno. Los castellanos y leoneses van a tener lo que necesitan, es decir, un médico de cabecera y una enfermera adjudicados”, ha asegurado el consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.

En contraposición, el parlamentario por Valladolid ha destacado que mientras su partido sea parte de la vida política, “"no traicionará" a su socio de gobierno y hará lo que ha hecho siempre: “decir lo que pienso a la cara, delante de todos los ciudadanos y con transparencia. Estoy orgulloso de nuestra labor. Nuestra Comunidad necesita este gobierno, no hay una alternativa mejor, y lo que tenemos que hacer es darle estabilidad, que es lo que estamos haciendo hoy aquí”, ha aseverado.