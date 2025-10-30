Los ocho centros de FP agraria incrementan su alumnado un 28 por ciento en cinco años

Jueves, 30 Octubre 2025 08:07

Los ocho centros de Formación Profesional agraria de la Junta de Castilla y León suman este curso 761 alumnos matriculados, un 28 por ciento más que hace cinco años, según ha avanzado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, durante la entrega de los II Premios a la Excelencia del alumnado de FP agraria.

La consejera ha destacado que este incremento refleja “el interés creciente por un modelo formativo práctico en un sector con futuro” y ha puesto en valor el papel de los centros integrados de FP agraria como “para garantizar el relevo generacional y fortalecer el futuro del sector”.

En los ocho centros dependientes de la Consejería se imparten 22 ciclos de las familias agraria, agroindustrial y de actividades físico-deportivas, con 761 alumnos, 267 de ellos en régimen de internado.

Destaca el aumento de la presencia femenina, que ha pasado del 22 por ciento en 2021 al 38 por ciento en el presente curso, casi cuatro de cada diez, lo que, según ha subrayado la consejera, “no solo habla de igualdad, sino también de la incorporación de nuevas miradas a un sector que necesita de las mujeres para crecer”.

Durante el acto, la consejera ha recordado que la Junta de Castilla y León apuesta “por la digitalización y la tecnología para que faciliten el relevo generacional y hagan atractiva la actividad agraria”.

En este sentido, ha destacado como ejemplos de la transformación tecnológica que impulsa la Consejería el convenio para que los alumnos se formen con maquinaria agrícola de última generación, el programa de Extensión Agraria Digital o la implantación de aulas dotadas con simuladores y drones.

Además, ha avanzado que Castilla y León acogerá dos grandes citas nacionales en 2026 que situarán la formación agraria de la Comunidad en el mapa europeo: los Skills Forestales, que se celebrarán en el CIFP de Coca a finales de febrero; y el Agrochallenge, en abril, en el CIFP La Santa Espina.

González Corral ha recordado que “el futuro del campo y de la industria alimentaria está en manos de jóvenes bien preparados”, y ha remarcado que se trata de “un sector estratégico, fundamental para la economía y la sociedad”.

Apoyo al relevo generacional

Uno de los grandes retos del sector pasa por su rejuvenecimiento, ha precisado.

En esta línea, ha recordado que el viernes concluye el plazo para solicitar las ayudas de la última convocatoria para la incorporación de jóvenes y la modernización de explotaciones, dotada con 100 millones de euros.

En la convocatoria anterior se concedieron ayudas a 673 jóvenes y a lo largo de la legislatura se ha puesto en marcha una línea específica para favorecer la sucesión de explotaciones, que ha facilitado el traspaso de más de 150 explotaciones agrarias.

Respecto al marco europeo, González Corral ha advertido que “para contar con este apoyo es fundamental que exista una Política Agraria Común sólida, con un presupuesto fuerte”. Por ello, ha reiterado el rechazo de Castilla y León a la propuesta de la PAC posterior a 2027, que “recorta un 20 % los fondos y rompe su carácter estructural, al convertirla en 27 políticas distintas”. “El modelo profesional de la Comunidad lo defendemos con la declaración institucional a la que se siguen sumando nuevas adhesiones”, ha añadido.

Reconocimiento a la excelencia

Los diez alumnos galardonados en esta segunda edición de los premios son: José Manuel Yagüez (Albillos); Rubén Fernández y María Álvarez (Almázcara); Alejandro Conde y Unai Crespo (Santa Espina); Ángela Velázquez y Luca Fuentes (Segovia); Víctor Maldonado, Hugo Martínez y María Pinilla (Viñalta).

Estos galardones, de carácter honorífico, reconocen el trabajo de los estudiantes con los mejores expedientes académicos de los Centros Integrados de Formación Profesional agraria de Castilla y León, así como el esfuerzo del profesorado y el apoyo de las familias.

González Corral ha destacado el compromiso del Gobierno de Castilla y León con la excelencia educativa y la formación como pilares de modernización del medio rural. “La formación es la mejor garantía de futuro, y la excelencia, la mejor carta de presentación para una nueva generación de profesionales que tendrán en el campo un lugar de oportunidades”, ha afirmado.