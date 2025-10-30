Deep Purple, cabeza de cartel de la XIX edición de Músicos en la Naturaleza

Jueves, 30 Octubre 2025 15:42

La localidad abulense de Hoyos del Espino acogerá, el primer fin de semana de julio, a uno de los grupos más importantes y revolucionarios del panorama mundial: Deep Purple.

El cartel se completará con otro artista internacional de primer nivel y uno nacional, y se anunciará en los próximos días. Las entradas saldrán a la venta cuando el cartel esté cerrado.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha presentado esta mañana al cabeza de cartel de la próxima edición de Músicos en la Naturaleza, que se celebrará el 4 de julio en la localidad abulense de Hoyos del Espino.

Suárez-Quiñones ha destacado en la presentación que el “espíritu” de Gredos “sigue intacto apostando por leyendas que son parte de la Historia de la música mundial”.

También ha querido resaltar “el esfuerzo por consolidar la fecha del concierto a los primeros días del mes de julio, fecha que tanto los empresarios de la zona como los aficionados, valoran muy positivamente”.

Deep Purple es una banda británica de rock formada en Hertford, en Inglaterra, en 1968 y está considerada una de las pioneras mundiales del hard rock y el heavy metal, junto con Led Zeppelin y Black Sabbath.

El 27 de julio de 2013, la banda se subió al escenario de Gredos con un magnífico concierto junto a Rosendo Mercado, con el que pasó a formar parte de nuestro particular paseo de la fama en Hoyos del Espino.

Hablar de Deep Purple es hacerlo de su excelsa contribución a la música rock de todos los tiempos: con más de 150 millones de discos vendidos, infinidad de números 1 en las listas de ventas, con sold out continuados a lo largo de los años por los cinco continentes, y con temas clásicos que abarcan a varias generaciones.

La célebre formación compuesta por Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Jon Lord y Ritchie Blackmore, fue responsable de la creación de varios de los álbumes de rock que definieron el inicio de los 70, incluyendo "Made in Japan", universalmente reconocido como uno de los álbumes en directo más importantes e influyentes de todos los tiempos.

Junto a sus números 1, sus premios son innumerables, y ha sido considerada la '5.ª banda más influyente de la historia' y 'Premio Leyenda' en los World Music Awards.

En Hoyos del Espino realizarán un repaso por sus míticas canciones como 'Smoke on the water', 'Child in time', o 'Highway star'.

Las entradas saldrán a la venta en los próximos días una vez esté cerrado el cartel de esta edición del Festival.

Sobre Músicos en la Naturaleza

Músicos en la Naturaleza viene desarrollándose desde el año 2006 y ha contado con la participación de algunas de las leyendas de la música nacional e internacional. Por el escenario del festival han pasado, entre otros, Bob Dylan, Mark Knopfler, Bryan Adams, Sting, Deep Purple, The Beach Boys, John Fogerty, Dolores O´Riordan, Rod Stewart, Texas o Maná, y nacionales como, Estopa, Joaquín Sabina, Rosendo, Loquillo, C. Tangana, Melendi, Tequila, Manolo García, Fito, Los Secretos, Amaral, Nacha Pop…

En estas 18 ediciones más de 190.000 personas han podido disfrutar de buena música en la Sierra de Gredos, generando un impacto económico en la zona en torno a los 30 millones de euros.