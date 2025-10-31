La futbolista Adriana Nanclares, mejor deportista absoluto en XIII Premios Pódium del Deporte

Viernes, 31 Octubre 2025 15:30

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado hoy el fallo de ganadores de los XIII Premios Pódium del Deporte de Castilla y León, que reconoce los méritos cosechados por diferentes deportistas y entidades deportivas de la Comunidad durante el año 2024.

El acto de entrega de estos galardones tendrá lugar el próximo 6 de noviembre, en el Monasterio de Nuestra Señora de Prado, en Valladolid.

El jurado de esta decimotercera convocatoria de los Premios Pódium del Deporte ha reconocido con el Premio a Mejor deportista absoluto de Castilla y León a la futbolista Adriana Nanclares Romero, de Miranda de Ebro (Burgos), considerando, entre otros méritos, “su debut en la Selección Española Absoluta de Fútbol Femenino, después de atesorar más de 90 partidos en la primera división femenina de fútbol, en la portería del Madrid CFF y en la actualidad, en el Atletic Club de Bilbao”.

El Premio al mejor deportista promesa de Castilla y León ha recaído en el patinador Adrián Alonso García, con el que “se ha tenido en cuenta varios segundos puestos en los Campeonatos de Europa de Patinaje de Velocidad de Oostenden, en Bélgica; terceros puestos en los Campeonatos del Mundo de Montesilvano, en Italia, así como primeros puestos en los Campeonatos de España de Velocidad pista de Moreda (Gijón), entre otros méritos”.

El Premio a la mejor entidad de Castilla y León ha sido para el Club Patinaje en Línea Valladolid, cuyos méritos para el jurado son, en su competición femenina, el Campeonato de Europa de Clubes de Hockey Línea celebrado en Jaca, Campeones de Liga y de Copa de la Reina, además de éxitos en sus categorías inferiores.

En la competición masculina, segundos puestos tanto en el Campeonato de Europa de Clubes de Hockey Línea, celebrado en la República Checa, como subcampeones de Liga y de Copa del Rey. Además, cinco de sus jugadoras han sido Campeonas del Mundo Junior con la Selección Española, cinco jugadoras Senior subcampeones del Mundo con la Selección Española Absoluta y cinco jugadores Senior, igualmente, han sido subcampeones del Mundo con la Selección Española Absoluta.

Laura López Valle ha recibido el Premio al mejor entrenador de Castilla y León, por su papel como Seleccionadora Española femenina en categoría Junior de natación, con terceros y cuartos puestos en los Campeonatos del Mundo de Lima (Perú), en distintas rutinas técnicas, además de cuatro primeros puestos y varios segundos puestos en los Campeonatos de Europa de Malta, en sus distintas pruebas celebradas.

El Premio deporte y discapacidad de Castilla y León ha sido para la nadadora Marta Fernández Infante, con la que el jurado ha valorado sus resultados en los Juegos Paralímpicos de París. Entre otros muchos éxitos destaca un segundo puesto, dos terceros puestos, un quinto y un sexto puesto, en pruebas de natación en los Juegos Paralímpicos de París, obteniendo tres medallas para la Delegación Española. Igualmente, cuatro primeros puestos y un segundo puesto en los Campeonatos de Europa de Madeira en Portugal, y ser el número uno en el Ranking Mundial en 50 metros mariposa S3 y segundo puesto en el Ranking Mundial en los 100 metros libres S3.

La piragüista Ainnare García González ha obtenido el Premio deporte en edad escolar de Castilla y León, valorando la obtención de tres segundos puestos en los Campeonatos de España en categoría infantil, siendo una gran promesa de este deporte en Castilla y León.

Asimismo, el jurado ha concedido tres menciones especiales.

Por un lado, a Marta Arce Payno, deportista paralímpica en la categoría de Judo adaptado, que ha obtenido cuatro medallas en cuatro juegos paralímpicos distintos entre los años 2004 al 2024. El jurado ha destacado su colaboración con diversos organismos e instituciones transmitiendo sus experiencias como deportista profesional.

La segunda Mención ha sido para la Vuelta Ciclista a España, en reconocimiento por su sólido vínculo con Castilla y León desde hace muchos años. Este arraigo, queda patente en el hecho de que prácticamente en todas sus ediciones, tiene salidas o llegadas de etapa en localidades de nuestra Comunidad, transitando por cientos de municipios.

Y, finalmente, la tercera ha recaído en la Fundación Aliados, como organización sin ánimo de lucro que lleva más de 15 años impulsando el deporte de Castilla y León mediante una apuesta de patrocinio relevante y sostenida en el tiempo, fomentando, además, la inclusión sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad, con gran participación en el mundo del deporte, patrocinando numerosos eventos deportivos y un club de baloncesto.