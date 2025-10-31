Mañueco descarta constituir mesa bilateral con PSOE para aprobar presupuestos 2026

Viernes, 31 Octubre 2025 17:42

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha enviado una carta al secretario general del Partido Socialista en la Comunidad, Carlos Martínez, en la que avanza que convocará a los partidos políticos con representación parlamentaria para intentar alcanzar un gran acuerdo de Comunidad en torno al Proyecto de Presupuestos y descarta con ello el ofrecimiento socialista de constituir una mesa bilateral entre los dos partidos mayoritarios.

El PSOE de Castilla y León emplazó esta semana al presidente de la Junta a que cree una mesa negociadora para aprobar “un buen presupuesto” porque el registrado en las Cortes regionales es “infame” y no contará con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, tal y como ha señaló su portavoz, Patricia Gómez.

El presidente de la Junta de Castilla y León ha enviado una carta este viernes al secretario general del PSOE en la Comunidad, en la que le traslada su voluntad y la del Ejecutivo autonómico de alcanzar un gran acuerdo de Comunidad para la aprobación del Proyecto de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2026 y explica los pasos que se darán en el trámite parlamentario.

Para ello, Fernández Mañueco indica que, siguiendo el procedimiento solicitado por los grupos el pasado año, en los próximos días los consejeros comparecerán en las Cortes de Castilla y León con el objeto de explicar con detalle el contenido del Proyecto de Presupuestos. Una buena ocasión, como asegura el presidente de la Junta, para aclarar las dudas que los distintos grupos parlamentarios puedan plantear e intentar acercar posiciones.

A partir de ese momento, el Gobierno de Castilla y León, a través del consejero de Economía y Hacienda, convocará a los partidos políticos con representación parlamentaria para intentar alcanzar un gran acuerdo de Comunidad en torno al Proyecto de Presupuestos.

Mañueco apnta en la carta que el Ejecutivo autonómico ha presentado a las Cortes el Proyecto de Presupuestos más alto de la historia de Castilla y León, con medidas centradas en el interés general de las personas de la Comunidad.

Entre otros ejemplos, Fernández Mañueco destaca el incremento en las partidas destinadas a los grandes servicios públicos, como Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Vivienda y Transporte, así como en las dirigidas a la generación de actividad económica y la creación de empleo.

Las cuentas para 2026 incluyen también partidas para otras muchas novedades, como el bono para autónomos con el objetivo de paliar las subidas en su cuota, la duplicación de las ayudas a las familias por hijo nacido, el apoyo a las personas mayores para hacer sus hogares más accesibles, planes específicos para la ganadería extensiva y el ovino, o la bonificación de los peajes en las autopistas de la Comunidad, entre otras.

Por todo ello, el presidente de la Junta indica en la carta que coincide con el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León en la oportunidad de intentar un gran acuerdo parlamentario para sacar adelante el Proyecto de Presupuestos para 2026.

Finalmente, Fernández Mañueco apela a la voluntad y la buena disposición de los grupos parlamentarios para lograr este objetivo, pensando siempre en el interés de las personas de Castilla y León.