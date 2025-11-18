La Junta subvenciona 10 largometrajes en su convocatoria de 2025

Martes, 18 Noviembre 2025 09:41

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado hoy la orden por la que se conceden subvenciones para la preproducción, producción y distribución de largometrajes, documentales y de ficción, así como pilotos de series de animación y televisión 2025.

La convocatoria de este año ha contado con un presupuesto de 325.000 euros, y un incremento del 30 por ciento del correspondiente a 2024, según la información facilitada por la Junta.

Esta línea de ayudas se suma a la que ayer se concedió para la realización de cortometrajes, por lo que ambas líneas de apoyo a las producciones audiovisuales tienen enorme importancia para la Comunidad, no sólo por la relevancia de la creación cinematográfica en el ámbito cultural, sino también por ser un instrumento determinante para la promoción de Castilla y León como territorio de rodaje y la atracción de producciones audiovisuales que se realicen en algún municipio de las nueve provincias.

Con esta línea de ayudas la Comunidad pretende contribuir al fomento y producción del sector audiovisual a través del apoyo concreto a la realización de largometrajes, documentales y de ficción, y pilotos de series de animación y de televisión en Castilla y León, impulsando las producciones cinematográficas, en distintos formatos, de los productores audiovisuales de Castilla y León, incluidos los jóvenes profesionales, que reciben una especial consideración.

A esta convocatoria se han presentado 43 solicitudes, resultando beneficiarios 10 solicitantes, que realizarán trabajos de preproducción, producción y distribución de largometrajes. Concretamente recibirán subvención cinco largometrajes de ficción y cinco documentales.

A la creciente relevancia de la cinematografía y del sector audiovisual como manifestación artística y creativa, hay que sumar su carácter estratégico como herramienta para la promoción de la lengua española, la generación de riqueza e incluso la promoción turística de Castilla y León.

Desde la Consejería se tiene así en cuenta la relevancia del sector cinematográfico, no sólo por razones culturales y sociales, sino también porque esta industria sustenta un gran número de empleos directos (actores, productores, personal de salas, personal técnico, etc.) e influye en otros sectores relacionados con esta actividad, como son el sector turístico, la hostelería, imprentas, publicidad, transportes, etc.

Con este tipo de ayudas, y a través de su política de apoyo a festivales cinematográficos, de sus iniciativas para la atracción de rodajes en el territorio de la Comunidad (Castilla y León Film Commission) y del continuo impulso de la actividad de la Filmoteca de Castilla y León, la Consejería promueve el desarrollo de este importante sector de las industrias culturales.