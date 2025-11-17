Mañueco pide a grupos parlamentarios que no paralicen los presupuestos más altos de la historia

Lunes, 17 Noviembre 2025 15:06

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha realizado hoy una declaración institucional en la que ha instado a todos los grupos parlamentarios a continuar negociando, desde una voluntad de diálogo y entendimiento, con el objetivo de aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026 y permitir así que continúe su tramitación.

Después de que la Junta de Castilla y León haya mantenido un encuentro con todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento autonómico y, tras constatar que no existen motivos de peso que avalen la presentación de una enmienda a la totalidad a estas cuentas, Fernández Mañueco ha pedido a las formaciones que retiren esta iniciativa y la sustituyan por enmiendas parciales al articulado.

De este modo, podrán seguir avanzando las negociaciones y lograr un entendimiento, ha señalado.

En este contexto, el presidente del Ejecutivo autonómico ha valorado la actitud constructiva y las aportaciones de las distintas formaciones políticas durante los primeros encuentros mantenidos, a la vez que ha asegurado que hay margen de tiempo suficiente para alcanzar acuerdos que permitan aprobar estos Presupuestos, los más altos de la historia de la Comunidad.

Finalmente, ha apelado a todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento autonómico a que sitúen a las personas de Castilla y León en el centro de la acción pública, actuando con responsabilidad y altura de miras y dejando al margen los cálculos a corto plazo y cualquier interés partidista o electoralista.

PSOE

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado esta mañana la enmienda al totalidad a los presupuestos presentados por Mañueco para 2026 por tratarse de unas cuentas que, como se ha visto en las comparecencias de los consejeros, “no han sido negociadas con la sociedad y representan la soledad más absoluta en la que se instala el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. “

El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Pedro González, la portavoz socialista en las CCyL, Patricia Gómez, y la vicesecretaria general del PSOECyL y viceportavoz en las Cortes, Nuria Rubio, han registrado esta mañana en el parlamento autonómico la enmienda a la totalidad a unos presupuestos que, subrayar “ parten de la orden que Feijóo da a Mañueco, carecen de Ley de Medidas y fueron devueltos por los servicios jurídicos por vulnerar las separación de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo”.

El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista ha declarado tras el registro de la enmienda que “Mañueco ha presentado los presupuestos con absoluta desgana y desidia, al igual que ha venido gobernando”, y reiteró, como así trasladó el GPS al consejero de Economía y Hacienda en la reunión celebrada el pasado viernes que, para el PSOE, la Ley de Medidas es una parte fundamental.

“Estamos hablando de conocer y de que los ciudadanos y las empresas de castilla y León conozcan la política fiscal de quine presenta las cuentas”, ha señalado.