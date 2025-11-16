Presidencia cerrará 2025 con la convocatoria de 679 plazas de promoción interna

Domingo, 16 Noviembre 2025 16:25

La Consejería de la Presidencia convocará, antes de que termine este año, un total de 679 plazas de promoción interna dirigidas al personal laboral fijo de la Administración autonómica, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2024, o, en su caso, con las plazas aún no convocadas de las Ofertas de 2022 y 2023, tal y como obliga el Estatuto Básico del Empleado Público. Con ello, se completará la práctica totalidad de las plazas previstas para este turno en dichas ofertas.

En el ámbito de la Administración General, el personal laboral de la Junta de Castilla y León está formado por profesionales que realizan, en su mayoría, tareas técnicas o especializadas, a diferencia de los funcionarios, que suelen desempeñar funciones más administrativas o de gestión. Ambos colectivos resultan esenciales para mantener la calidad de los servicios públicos.

El personal laboral desempeña su trabajo en la administración a través de un vínculo contractual, y se estructura en cuatro grupos profesionales, los cuales ordenan las funciones y la formación requerida. A través de la promoción interna, estos empleados públicos pueden avanzar hacia categorías superiores, lo que supone una promoción vertical entre los grupos profesionales: del IV al III, del III al II, o del II al I. Este mecanismo constituye una herramienta esencial para facilitar la progresión profesional dentro del ámbito público y reconocer la experiencia acumulada.

Tal y como contempla el Convenio Colectivo del personal laboral, la promoción interna se desarrolla mediante procesos selectivos de concurso-oposición, que integran ejercicios teóricos o prácticos y una fase posterior de valoración de méritos, como la antigüedad o las diferentes titulaciones.

Para participar en estas convocatorias, es necesario contar con, al menos, dos años se servicio en la categoría de origen, y disponer de la titulación exigida para la categoría a la que se aspira.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado que “con la convocatoria de estas 679 plazas de promoción interna, reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo profesional del personal laboral de la Administración General, reconociendo su experiencia y dedicación”.

De las 679 plazas de promoción interna que se convocarán, 480 corresponden a plazas del Grupo III. Entre ellas, destacan las 200 plazas de técnico de atención directa, imprescindibles para garantizar una atención especializada y continua a las personas usuarias de los centros de la Junta.

También se convocarán 30 plazas de conductor, que garantizan la movilidad segura y eficiente de equipos médicos o profesionales técnicos que trabajan sobre el terreno, y otras 30 de técnico de mantenimiento, claves para asegurar el correcto funcionamiento y conservación de las instalaciones de la Administración.

Por otro lado, 157 plazas corresponden al Grupo II.

Destacan entre ellas las 52 plazas de técnico de gestión informática, fundamentales para garantizar el funcionamiento, seguridad y actualización de los sistemas tecnológicos de la Administración, y las 51 plazas de enfermero, que cumplen una función esencial en residencias de mayores, centros de atención a personas con discapacidad o instituciones educativas (a diferencia de los enfermeros de SACyL, que trabajan en centros sanitarios).

Por último, las 42 plazas restantes corresponden al Grupo I.

Destacan las 18 plazas de técnico superior en informática, o las 13 plazas de psicólogo, importantes para ofrecer apoyo y acompañamiento profesional a las personas usuarias de los servicios autonómicos.

En palabras de González Gago, “cada una de estas plazas supone una oportunidad para avanzar en la carrera profesional y, al mismo tiempo, garantiza que los servicios públicos de Castilla y León se presten con la máxima calidad y eficacia”.