La Junta convoca subvenciones para producción de largometrajes y corotometrajes

Viernes, 27 Junio 2025 08:19

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado este jueves las dos órdenes por las que se convocan las subvenciones correspondientes a 2025, respectivamente, para la preproducción, producción y distribución de largometrajes (documentales y de ficción) y de pilotos de series de animación y televisión, y para la realización de cortometrajes, a fin de apoyar al sector cinematográfico de la Comunidad.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte publica hoy en el BOCyL los extractos de las convocatorias de 2025 relativas a la línea de subvenciones destinadas a financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes (documentales y de ficción) y pilotos de series de animación y televisión, y a la línea para impulsar la creación de cortometrajes.

El presupuesto para estas convocatorias asciende a 325.000 euros, en el caso de la línea de largometrajes y a 143.750 euros para la de cortometrajes.

Estas ayudas anuales tienen como objetivo contribuir al fomento y promoción del sector cinematográfico y audiovisual, a través del apoyo a determinadas inversiones promovidas por personas físicas o jurídicas privadas, que sean productores audiovisuales de cualquiera de estas modalidades cinematográficas, que tengan su domicilio o sede social permanente en la Comunidad.

A estos efectos, se considerará largometraje aquella película cinematográfica, en cualquier medio o soporte, con una duración mínima de sesenta minutos, mientras que un cortometraje no podrá superar los 59 minutos. Por su parte, un piloto de serie de animación deberá contar con una duración mínima de 1 minuto, mientras que el mínimo para un piloto de serie de televisión será de 30 minutos.

Serán gastos subvencionables, entre otros, los gastos generales de personal y viajes, alojamiento y manutención, los específicos de preproducción y producción, los de distribución, promoción y publicidad, los gastos corrientes derivados de la realización del proyecto y el gasto en bienes de equipo.

Las actuaciones subvencionadas y los correspondientes gastos de ambas convocatorias deberán haberse realizado en el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, ambos inclusive.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de las convocatorias en el Boletín Oficial de Castilla y León, es decir, del 27 de junio al 17 de julio de 2025.

El procedimiento de concesión de estas subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva.

En cuanto a la cuantía individual, ninguna de las subvenciones que se conceda podrá superar el 50 por ciento del presupuesto total del proyecto de largometraje, con el límite máximo de 60.000 euros por proyecto.

En el caso de películas de cortometraje estos límites son del 75 % y de 25.000 euros.

La justificación del proyecto objeto de subvención deberá producirse hasta el 31 de agosto de 2026, inclusive. La documentación justificativa que deberá presentarse será la indicada en las bases reguladoras de estas dos convocatorias.

Gracias a estas mismas líneas de subvenciones, en 2025 ya resultaron beneficiarios 13 proyectos cinematográficos de largometrajes y 10 de cortometrajes.

Apoyo al sector cinematográfico

Con este tipo de ayudas, y a través de su política de apoyo a festivales cinematográficos, de sus iniciativas para la atracción de rodajes en el territorio de la Comunidad (Castilla y León Film Commission) y del continuo impulso de la actividad de la Filmoteca de Castilla y León, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte promueve el desarrollo de este importante sector de las industrias culturales.

A la creciente relevancia de la cinematografía y del sector audiovisual como manifestación artística y creativa, hay que sumar su carácter estratégico como herramienta para la promoción de la lengua española, la generación de riqueza e incluso la promoción turística de Castilla y León.

Desde la Consejería se tiene en cuenta la relevancia del sector cinematográfico, no sólo por razones culturales y sociales, sino también porque esta industria sustenta un gran número de empleos directos (actores, productores, personal de salas, personal técnico, etc.) e influye en otros sectores relacionados con esta actividad, como son el sector turístico, la hostelería, imprentas, publicidad, transportes, etc.