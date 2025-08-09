Castilla y León bate récord de exportaciones en 2024 con más de 21.212 millones

Sábado, 09 Agosto 2025 16:53

La actividad exportadora de la Comunidad ha experimentado, durante el año 2024, un crecimiento récord que ha alcanzado los 21.212 millones de euros, el mejor dato de la serie histórica y que supone un incremento del 14,7 por ciento respecto al año anterior.

Por su parte, las importaciones se incrementan alcanzando los 16.191 millones de euros.

La tasa de cobertura asciende al 131 % y el saldo comercial es positivo, alcanzando los 5.021 millones de euros en este último año.

Las exportaciones de Castilla y León alcanzaron durante los cinco primeros meses del año los 8.654 millones de euros, lo que supone un aumento del 1,9 % respecto al mismo periodo de 2024, frente a un aumento en España del 0,8 %, con 163.384 millones.

Las importaciones se situaron en los 7.088 millones, con un descenso del 3,4 %, frente a un incremento nacional del 4,3 %, con 184.908 millones.

La Comunidad mantiene así un superávit comercial entre enero y mayo de 1.566 millones de euros, mientras que el conjunto de España registra un déficit de 21.525 millones de euros. La participación de Castilla y León en el comercio exterior nacional fue del 5,3 % en las exportaciones y del 3,8 % en las importaciones.

Exportaciones por sectores

El sector de la automoción, que incrementa sus ventas un 24 %, continúa liderando las exportaciones con una cuota sobre el total del 55 %, alcanzando los 11.603 millones de euros. Este incremento del sector se debe principalmente al fuerte aumento de las ventas de coches, neumáticos, componentes y motores, que concentran el 50 % del total exportado.

En segundo lugar se sitúa la alimentación, que continúa en ascenso, incrementándose un 3 %, con una cuota del 16 % de la exportación total regional. Los productos que registraron mayores incrementos fueron los extractos de café (13,5 %), los productos de panadería y galletas (9,8 %), vino (2,3 %) y queso (0,5 %). En tercer lugar se posiciona el sector químico-farmacéutico, que crece un 8,2 % debido al aumento registrado en las exportaciones de medicamentos (17,7 %), y vacunas y productos inmunológicos (35 %).

El sector de la maquinaria se posiciona en cuarto lugar, con unas exportaciones que representan el 7,7 % del total en 2024, aumentando su valor un 26 % debido a la subida registrada en las exportaciones de partes de motores (136 %) y conductores aislados para electricidad (23 %).

Le sigue en importancia el sector de los metales, alcanzando los 888 millones de euros en 2024, un 4,2 % de la exportación total realizada. Estos cinco sectores concentran aproximadamente el 90 % de las exportaciones totales realizadas desde Castilla y León al exterior.

En cuanto a la exportación registrada en el periodo enero-mayo de 2025, la automoción siguió liderando el mercado exterior de la Comunidad, que junto con el material de transporte supusieron el 31,4 % del total, con un valor de 2.716 millones de euros y un aumento del 2,1 %.

Le sigue en ventas la sección de máquinas, aparatos y material eléctrico, con el 18,4 % del total.

Asimismo, los sectores con mayor peso en las exportaciones han sido los productos vegetales, con un 12,6 %, y pastas de madera y otras materias de celulosa, con un 6,4 %

Países compradores

La Unión Europea de los 27 sigue siendo la principal área geográfica a la que se dirigen las exportaciones, con un peso en 2024 del 67 %. África se posiciona en segundo lugar, con una cuota media del 9 % en los últimos años, y registrando un crecimiento notable (cercano al 39 %) en los últimos cinco años.

Por detrás se sitúan las exportaciones al resto de Europa y Asia (con cuotas cercanas al 6 %), mostrando las ventas a los países del resto de Europa un incremento destacable en los últimos años debido a las exportaciones realizadas a Reino Unido. Por último, y con una cuota del 3,5 % en 2024, se sitúan las exportaciones a países americanos.