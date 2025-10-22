La Junta abre convocatoria para presentar candidaturas a Premios Castilla y León 2025

Miércoles, 22 Octubre 2025 12:40

La Junta de Castilla y León ha publicado hoy en el BOCyL la apertura del plazo de convocatoria para los Premios Castilla y León 2025.

Estos galardones son el más alto reconocimiento que realiza la Comunidad a los castellanos y leoneses que destacan por su aportación en los ámbitos de las ciencias, las letras, las artes, el deporte o en el ámbito social.

También se reconoce a quienes no habiendo nacido aquí, han vinculado su carrera a Castilla y León.

La convocatoria mantiene la dotación económica de 18.000 euros y las siete modalidades: Investigación Científica y Técnica e Innovación; Artes; Letras; Ciencias Sociales y Humanidades; Deporte; Valores Humanos y Sociales, y Tauromaquia.

La elección de los premiados recae sobre un jurado nombrado por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte para cada modalidad y del que forman parte personas de reconocido prestigio o expertas en cada una de las áreas objeto del galardón.

Las propuestas de las candidaturas pueden ser realizadas, tanto por instituciones públicas y privadas, como fundaciones, asociaciones, colegios profesionales, academias y personalidades de todo el mundo, cuya actividad tenga vinculación con alguna de las modalidades de los premios.

Para ello, deben realizar sus propuestas en el formulario ‘Propuesta de candidatura Premios Castilla y León’, que está disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad, y dirigirlo a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Además, se debe aportar la relación de méritos del candidato y una relación de sus obras o publicaciones más relevantes, pudiendo acompañarse de los apoyos a la candidatura y, en general, de cuantos documentos aporten datos relevantes e información suplementaria. El plazo de entrega de las candidaturas finaliza el 15 de enero de 2026.