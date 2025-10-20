El ECyL subvenciona contratación de desempleados en entidades sin ánimo de lucro

Lunes, 20 Octubre 2025 10:03

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) ha publicado hoy la convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar la contratación temporal de personas desempleadas en las entidades sin ánimo de lucro, con el fin de que puedan desarrollar servicios de interés general y social en la Comunidad.

Este programa se enmarca dentro de las políticas activas de empleo de la Junta de Castilla y León y busca la confluencia de acciones concertadas en favor del empleo y la mejora en la prestación de servicios a los ciudadanos.

Con ese doble objetivo, se financian los costes salariales y de Seguridad Social, durante un periodo de 6 meses, de los trabajadores contratados por entidades sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de interés general y social en Castilla y León.

Se trata de un instrumento eficaz para facilitar la práctica profesional de trabajadores desempleados, con el objeto de mejorar su empleabilidad y posibilitar su futura inserción en el mercado de trabajo. Paralelamente, se contribuye a dinamizar el potencial social, económico y cultural en todo el territorio, gracias al desarrollo de los proyectos que promueven las entidades beneficiarias.

Más contrataciones y nuevos criterios de valoración

La convocatoria de este año presenta un notable refuerzo presupuestario, con una inversión de 5.200.000 euros, lo que representa un incremento del 30% con respecto al pasado ejercicio. Gracias a este incremento podrán financiarse un total de 510 contratos, frente a los 420 formalizados en la última convocatoria.

Además, se incorporan nuevos criterios de valoración que buscan incentivar proyectos con un alto impacto social y medioambiental.

En este sentido se establece una valoración adicional para aquellas obras o servicios que contribuyan a la prevención incendios o a recuperar las zonas afectadas por los mismos.

Asimismo, dentro de los criterios de valoración se incentivan los proyectos que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres mediante la puesta en marcha de medidas de acción positiva.

Periodo subvencionable y plazo de presentación de solicitudes

El periodo de contratación subvencionable se extiende desde el 1 de enero de 2025 hasta el 30 de junio de 2026, ambos inclusive.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles, computados desde el día siguiente a la publicación del extracto de la resolución de convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León, por lo que concluirá el 3 de noviembre.

Las entidades interesadas deberán presentar su solicitud de forma electrónica, utilizando el formulario disponible en la sede electrónica de la Administración de Castilla y León.