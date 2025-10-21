Tres de cada cuatro empleados públicos de la Junta es mujer

Martes, 21 Octubre 2025 13:31

En la actualidad, cerca de 70.000 mujeres forman parte de la plantilla de la Administración autonómica, lo que representa más del 72 por ciento del total de 96.000 empleados públicos.

Esta destacada presencia femenina también se refleja en los procesos de acceso a la función pública: en las últimas convocatorias para cuerpos generales, las mujeres han presentado casi el 75 por ciento de las solicitudes y han obtenido el 69 por ciento de las plazas adjudicadas.

La igualdad entre todos los ciudadanos está consagrada como un derecho fundamental en el artículo 9.2 de la Constitución Española, que también atribuye a los poderes públicos la responsabilidad de fomentar las condiciones necesarias para que esta igualdad sea efectiva y real.

Un ejemplo representativo del compromiso institucional de la Junta de Castilla y León con este principio se da precisamente en el sector del empleo público.

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, durante la apertura de la jornada ‘Mismo valor, mismas oportunidades’, organizada por la Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP), dependiente de esta consejería.

En su intervención, González Gago ha defendido que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres “es un lema que nos interpela directamente, y que no debe ser solo una declaración de principios, sino un compromiso que debemos asumir colectivamente”.

La mujer en la Junta de Castilla y León

El consejero ha subrayado que “la importancia de la mujer en la Administración autonómica no es sólo una cuestión cuantitativa, sino que la aportación de todas las personas es fundamental para seguir incrementando la calidad de nuestros servicios públicos y mejorando el grado de satisfacción de los ciudadanos”.

Los datos del registro de personal de la Junta de Castilla y León evidencian la importancia del papel de las empleadas públicas en esta institución.

Actualmente, más del 72 por ciento del personal de la Junta son mujeres, lo que equivale a casi 70.000 empleadas públicas, mientras que los hombres representan el 27 por ciento, con algo más de 26.000 efectivos. Si se comparan estos datos con las cifras a nivel nacional recogidas en el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (enero de 2025), se observa que el porcentaje de mujeres en la administración española es del 59 por ciento.

En concreto, en el conjunto de las administraciones autonómicas alcanza el 69 por ciento, y en la Administración General del Estado es sólo del 32 por ciento.

En lo que respecta a los cargos de responsabilidad, es decir, aquellos equivalentes o superiores a una Jefatura de Servicio, las mujeres ocupan más de la mitad de estos puestos, llegando a 283.

Por sectores, la mayor representación femenina se da en el ámbito sanitario, donde más del 79 por ciento del personal son mujeres.

En el sector educativo, ese porcentaje ronda el 72 por ciento, y en la Administración General alcanza casi el 65 por ciento.

Asimismo, la mayor presencia femenina se constata en los procesos selectivos para acceder a la función pública.

En las últimas convocatorias de los cuerpos generales, tanto en turno libre como por promoción interna, las mujeres han presentado alrededor del 75 por ciento de las solicitudes y han logrado el 69 % de las plazas adjudicadas.

También en el área de la formación, las empleadas públicas participan en mayor medida que sus compañeros varones.

Según los últimos datos del Plan de Formación de la ECLAP, más del 70 por ciento del alumnado en el Plan General corresponde a mujeres, así como más del 65 % en el Plan Sectorial.