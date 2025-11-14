UGT Castilla y León lleva reivindicando la enfermería escolar desde 2018

Viernes, 14 Noviembre 2025 10:53

El sector de Enseñanza UGT Servicios Públicos de Castilla y León ha reivindicado, una vez más, la implantación de la figura de la enfermera/enfermero escolar en todos los centros educativos públicos de la comunidad.

Además, ha recordado que “han sido pioneros en esta reivindicación”, planteada por primera vez en 2018, desde el convencimiento de que “salud y educación deben caminar juntas”.

Y lo han hecho coincidiendo con el Día Mundial de la Diabetes porque, según los responsables del sector, “la diabetes infantil es un ejemplo claro de por qué esta figura resulta imprescindible”.

Así, la atención sanitaria diaria que miles de niños y niñas requieren durante la jornada escolar estaría garantizada con la enfermería escolar, evitando que sea el profesorado quien asuma unas funciones médicas que no forman parte de sus competencias.

Y, al mismo tiempo, se promovería un aspecto tan importante como es la prevención y educación para salud desde edades tempranas.

Por ello, UGT Servicios Públicos de Castilla y León ha defendido que “la enfermería escolar debe integrarse en el sistema público de salud”, con una financiación estable y presencia activa en los centros educativos, como parte de una estrategia de refuerzo del personal no docente y de dignificación de la educación pública.

Para concluir, y tras celebrar que otras organizaciones sindicales y sociales se hayan sumado a esta reivindicación, el sindicato ha reiterado su “compromiso y disposición al diálogo con la Junta de Castilla y León para conseguir que la enfermería escolar se haga realidad antes del curso 2026-27”, porque “hablar de enfermería escolar es hablar de salud, igualdad y futuro”.