CSIF lamenta decreto que no aborda problemas estructurales del operativo de incendios

Jueves, 13 Noviembre 2025 19:02

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que la Junta de Castilla y León siga adelante con su ‘decretazo’ del operativo de incendios forestales, rechazando frontalmente esa “imposición”, cuando es un documento “que no aborda ninguno de los problemas estructurales del operativo de incendios. y que supone un nuevo engaño a la ciudadanía y un desprecio a quienes arriesgamos nuestra vida cada verano en la defensa de los montes y pueblos de la Comunidad”.

El decreto-ley es un texto vacío, redactado de espaldas a los trabajadores, que busca maquillar la precariedad y silenciar las reivindicaciones legítimas de quienes sostienen el servicio, ha remarcado CSIF.

“No se plantea ningún aumento de los medios de extinción y, si este pasado verano el operativo colapsó por falta de medios, no entendemos que le hace suponer al Gobierno autonómico que, con los mismos efectivos, vaya a tener capacidad suficiente en caso de que se repita una situación similar el próximo año”, ha afirmado el sindicato independiente.

Por otra parte, en cuanto a la precarización de los trabajadores de empresas privadas que atienen el operativo de incendios, lo único que pretende este decreto en unificar en una única empresa a todos los empleados, pero seguirán sin ser trabajadores públicos, además de que en ninguna parte del documento se establece una mejora de sus condiciones laborales, ha lamentado CSIF.

Este decreto no es más que un intento de lavar la imagen de la Junta, mientras se mantiene a los trabajadores “en condiciones indignas. El operativo de incendios no puede ser utilizado como herramienta propagandística, somos profesionales, no figurantes en un teatro político. Exigimos respeto, reconocimiento y soluciones reales, no parches ni engaños”, ha advertido CSIF.

Coincidiendo con la presentación del presupuesto de la Consejería del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que ha hecho el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y TISCYL-USCAL se han concentrado esta tarde a las puertas de las Cortes de Castilla y León.