La XV Cata Ópera Prima de la Ribera del Duero presenta los nuevos vinos

Sábado, 15 Noviembre 2025 08:50

El próximo 24 de noviembre, el Pabellón Riberexpo de Peñafiel acogerá la 15ª edición de la Cata Ópera Prima de la Ribera del Duero, un evento que se consolida como el mayor escaparate profesional de los nuevos vinos de la Denominación de Origen y uno de los encuentros más esperados por el sector vitivinícola español.

Organizada por la Asociación de Sumilleres de Castilla y León (ASCYL) y dirigida por Miguel Ángel Benito (MAB Wine Consulting), la Cata Ópera Prima celebra este año su decimo quinto aniversario reafirmando su carácter pionero como espacio donde se presentan en premier las nuevas añadas de la Ribera del Duero ante más de 300 profesionales nacionales e internacionales entre sumilleres,bodegueros, distribuidores, hosteleros y prensa especializada.

“Cumplir quince años demuestra la madurez y relevancia de esta cita, pero sobre todo la vitalidad de la Ribera del Duero. Ópera Prima es la gran oportunidad de conocer en primicia los vinos que marcarán tendencia en los próximos meses”, ha señalado Pablo Martín, presidente de ASCYL.

“Es un evento que une conocimiento, talento y territorio, y que proyecta el nombre de la Ribera en todo el mundo” , ha resaltado

Por su parte, el director del evento, Miguel Ángel Benito, subraya la dimensión alcanzada por la Cata Ópera Prima: “Seguimos creciendo edición tras edición. Cata Ópera Prima sigue evolucionando,

abriendo sus puertas a una audiencia internacional y consolidando su lugar como referente para la promoción y reconocimiento de los vinos Ribera en el mundo”.

Vino, música y danza: una experiencia sensorial completa

La idiosincrasia de la gran Cata Ópera Prima marida vino y arte a partes iguales.

En esta ocasión, la cita contará con la participación del pianista peñafielense José Recio Mata y de la bailarina vallisoletana Paula Valbuena Rivera, con raíces en Pesquera de Duero y participante en el Festival de Eurovisión 2023 junto a Blanca Paloma.

Ambos ofrecerán una intervención artística exclusiva que acompañará la cata, creando una atmósfera única de sensibilidad y armonía.

La Cata Ópera Prima de la Ribera del Duero se ha consolidado, tras quince ediciones, como un referente nacional e internacional en la presentación de vinos de calidad.

Cada año, el evento permite descubrir la evolución enológica y las tendencias de las bodegas ribereñas, sirviendo de plataforma de encuentro entre productores y profesionales del vino.