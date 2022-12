TRIBUNA / La Constitución, garantía democrática

Lunes, 05 Diciembre 2022 14:29

El secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, incide en este artículo de opinión, con motivo del Día de la Constitución, en los bulos reiterativos que propaga la extrema derecha para atacar a los sindicatos.

Cuando se aprobó la Constitución, yo tenía 15 años y ya estaba afiliado a CCOO. En estos 44 años que han transcurrido desde aquel trascendental 6 de diciembre, nunca imaginé que un día tendría que enarbolar el artículo 7 para hacer frente al discurso del odio de los que no respetan los derechos constitucionales.

“Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.

En Castilla y León, somos 64.000 afiliados y más de 6.000 delegados. Somos la organización con más afiliados que existe en Castilla y León. Todos nuestros afiliados y afiliadas pagan puntualmente sus cuotas, lo que nos otorga una absoluta autonomía de los niveles políticos y públicos. Cuotas reales y no ficticias como algún partido político.

Sin embargo, haciendo pedagogía, es necesario volver a explicar por enésima vez, para erradicar los bulos reiterativos de la extrema derecha, que los sindicatos no son una institución, pero ejercen tareas de mandato institucional. Y las ejercen, como he señalado al inicio, porque así lo mandata el Título Preliminar de la Constitución. Los sindicatos desarrollamos una responsabilidad democrática para toda la sociedad, no solo para los afiliados que ingresan todos los meses su cuota.

Nuestras finanzas están saneadas y son suficientes para cumplir con nuestros compromisos.

La amenaza de la extrema derecha de retirar la financiación que la Constitución y el Estatuto de Autonomía le impone, no nos asusta, primero porque gracias a nuestros ingresos por cuotas tenemos una solvencia demostrada.

En segundo lugar, porque no pueden hacerlo, no pueden suprimir la financiación de las obligaciones a sindicatos y organizaciones empresariales porque, mal que les pese, les mandata la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y la Ley 8/2008 del Diálogo Social. Se acaban de cumplir 15 años de la aprobación de la Reforma de nuestro Estatuto de Autonomía que reconoció el fomento del diálogo social como factor de cohesión social y progreso económico así como la creación del Consejo del Diálogo Social y Regulación de la Participación Institucional como máximo órgano de encuentro y participación institucional de los Agentes Económicos y Sociales y la Junta de Castilla y León.

Por tanto, no es un capricho nuestro. Son la Constitución y el Estatuto de Autonomía los que nos obligan a asumir unas responsabilidades para las que, tanto el Gobierno de la Nación como el de Castilla y León, tienen que financiarnos.

Además en este día de la Constitución, advertimos de que los Presupuestos de la Comunidad para 2023, que están a punto de aprobarse, podrían incumplir la Constitución. Mañueco aún está a tiempo de corregirlos y evitar así un recurso de inconstitucionalidad.

Frente al negacionismo constitucional y estatutario, frente a los que sueñan con llevarnos a la cárcel mientras nos definen como los enemigos de España, frente a los que confunden a la opinión pública desinformando sobre el papel constitucional del sindicalismo, frente a los que manipulan a la sociedad con bulos sobre la financiación y la función del sindicalismo; desde CCOO tenemos una única respuesta, enarbolar la Constitución Española.

Fdo: Vicente Andrés. Secretario general de CCOO en Castilla y León.