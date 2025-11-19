Reclaman 25 por ciento de presupuesto en sanidad para Atención Primaria en Castilla y León

Miércoles, 19 Noviembre 2025 13:22

La Plataforma por la Atención Primaria de Castilla y León, antes de la aprobación de los Presupuestos Generales de la Junta de Castilla y León para 2026, ha reclamado el 25 por ciento del presupuesto total de la sanidad para Atención Primaria.

Diversos estudios han destacado que los sistemas de salud basados en una Atención Primaria fuerte garantizan niveles de salud más altos a la población, son más equitativos y eficientes en el uso de recursos y disminuyen las desigualdades y la mortalidad.

La respuesta económica a esa prioridad sería el 25 por ciento del presupuesto total de sanidad a la Atención Primaria.

La Plataforma por la Atención Primaria de Castilla y León quiere llevar, de nuevo, esta reivindicación a los Presupuestos Generales de la Junta de Castilla y León para el 2026.

"Hemos venido denunciando durante toda la legislatura que las cifras de gasto y de inversión en Atención Primaria contenidas en los dos Presupuestos que se han llegado a aprobar (2023 y 2024) eran claramente insuficientes para lograr dicho objetivo", ha señalado en un comunicado.

En este sentido ha recordado que la propia Junta de Castilla y León es consciente de este déficit.

El 19 de mayo de 2022, su consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, afirmó en las Cortes que “incrementaremos progresivamente el peso para la Atención Primaria en el presupuesto de Sacyl hasta alcanzar el 20 por ciento del gasto sanitario”.

Cumplir ese compromiso de hace cuatro años y evitar que la XI Legislatura (2022-2026) haya sido una legislatura perdida al respecto, nos acercaría, según la citada plataforma, a resolver las reclamaciones de sindicatos, organizaciones profesionales y movimientos de la sociedad civil, que denuncian la situación de la Atención Primaria en la Castilla y León, con carencias significativas tanto de personal como de inversiones y equipamientos, particularmente, en el medio rural.

De acuerdo con la información disponible, el porcentaje de gasto en Atención Primaria de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, dentro del gasto sanitario total, prácticamente no ha variado entre los años 2010 y 2023: en efecto, si en 2010 dicho porcentaje era del 16,5 % del gasto sanitario total (unos 340 millones de euros), en 2023 era claramente inferior, un 15,3 % (los 755,9 millones de euros).

No ha existido en ningún momento un esfuerzo inversor dirigido al reforzamiento de la Atención Primaria, que pudiera haber compensado los efectos perniciosos que las medidas de austeridad adoptadas entre 2011 y 2019, ha señalado.

A este respecto, el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2026 (actualmente en tramitación en las Cortes regional) no significa ningún cambio de tendencia.

A resultas de estas cifras, es evidente que en el Proyecto de Presupuestos presentado no existe un compromiso serio de reforzar el sistema de Atención Primaria de nuestra Comunidad.

Por todo lo anterior, la Plataforma por la Atención Primaria de Castilla y León ha recomendado a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León y a los partidos políticos que, durante la actual tramitación parlamentaria, enmienden el presupuesto previsto, dentro del Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2026 para la Gerencia Regional de Salud y aseguren que el mismo experimenta un incremento sustancial en el porcentaje de gasto para Atención Primaria.