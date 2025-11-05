Los municipios más andarines de Castilla y León en octubre

Miércoles, 05 Noviembre 2025 09:09

Cuéllar se ha alzado con la victoria en Liga Actívate y se ha proclamado como el municipio que más ha caminado en el mes de octubre de 2025.

Esta victoria en el ranking autonómico refleja el nivel de actividad física de sus vecinos, que han conseguido mantener una media diaria de 12.983 pasos y registrar una media mensual de 389.505 pasos para su municipio durante el mes de octubre.

Para entender la gran actividad física que ha llevado a cabo el municipio, este número de pasos equivale a que cada vecino recorre de media 296 kilómetros caminando al mes y tiene un consumo calórico de 11.689 kcal.

El municipio segoviano ha conseguido el primer puesto en el ranking de Castilla y León, superando a todos los demás participantes, en un esfuerzo que sin duda se ve reflejado en la salud y vitalidad de sus vecinos.

Aunque la victoria de Cuéllar es clara, en el segundo puesto se encuentra el salmantino Peñaranda de Bracamonte, con una media mensual de 378.737 pasos y diaria de 12.624 pasos, y en tercer lugar Carrascal del Rio con 377.508 pasos al mes y una media diaria de 12.583.

Daniel Gómez, coordinador de Liga Actívate, ha dado la enhorabuena a todos los participantes y ha resaltado que promover un modelo de vida activo es cada día más importante.

¿Cómo funciona la clasificación de Liga Actívate?

La clasificación de Liga Actívate se basa en los pasos que cada usuario registra con su smartphone.

La app muestra una Jornada Diaria con los pasos de cada día y un Ranking Mensual que acumula el total del mes, premiando a quien más camina.

Los municipios compiten mediante la media de pasos de sus vecinos, animando a la ciudadanía a salir a caminar.

Existen diferentes categorías —local, provincial, regional y nacional— que permiten ver la posición individual y municipal.

Cada liga dura un mes y se reinicia al comenzar el siguiente, ofreciendo premios y promociones de los patrocinadores a los usuarios más activos.

La aplicación móvil se encuentra en Google Play y Apple Store, y está disponible para los usuarios de ambas plataformas.

Liga Actívate, la liga de pasos para municipios y vecinos, que a través de una app premia a sus participantes por caminar con premios y promociones. Constituida en 2023, Liga Actívate permite a los usuarios y municipios hacer un seguimiento de su actividad física y participar en su liga de pasos, encontrando en ella un motivo para mantener un nivel de actividad física adecuado a lo largo del tiempo.