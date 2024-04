La UVa, en el top mundial en Agricultura y Silvicultura

Viernes, 12 Abril 2024 14:01

La Universidad de Valladolid está de enhorabuena tras la publicación de los resultados del ranking por temas QS Subject 2024, que la sitúan en el top mundial en Agricultura y Silvicultura.

Este ranking evalúa de forma concreta el rendimiento de las universidades no de manera global, sino efectuando un análisis específico en los ámbitos Arts and Humanities, Engineering and Technology, Life Sciences and Medicine, Natural Science y Social Sciences and Management.

QS ha seleccionado a la UVa entre las mejores universidades del mundo en el ámbito de Agricultura y silvicultura. En concreto, a nivel nacional la Universidad de Valladolid ocupa el puesto número 15 de entre las únicamente 21 universidades seleccionadas, y el puesto 301-350 de entre las 451 si se considera la clasificación mundial.



Este ranking selecciona y posiciona a las universidades empleando cuatro criterios, dos obtenidos mediante encuestas globales y otros dos mediante extracción de indicadores bibliométricos:



• Academic reputation



• Employer reputation



• Research citations per paper



• H-index





Reconocimiento por su liderazgo en transparencia



Por otra parte, la plataforma Dyntra ha presentado en la Universidad de Huelva el III Informe de transparencia de las Universidades españolas, acto en el que ha reconocido a las universidades que ocupan los tres primeros puestos en el ranking de transparencia, siendo además las administraciones públicas más transparentes. Entre las instituciones reconocidas está la Universidad de Valladolid.



El III Informe Dyntra evalúa la transparencia de 77 universidades españolas, 50 públicas y 27 privadas. Lo hace a través de un índice que las evalúa atendiendo a criterios de Transparencia y Gobierno Abierto, mediante 169 indicadores agrupados en cinco categorías: Transparencia Institucional; Comunicación Pública; Participación y Colaboración Ciudadana; Transparencia Económico- Financiera; y, Contrataciones de Servicios.



Tras seis meses de duración, el estudio arroja luz no solo sobre el nivel de transparencia actual, sino de la evolución del compromiso con la rendición de cuentas en los últimos cinco años, a través de la comparativa de los datos de los informes anteriores.



Los resultados del estudio de 2024 muestran un promedio general de cumplimiento de los indicadores del 54,21%, señalando un progreso respecto a evaluaciones anteriores. Las universidades públicas sobresalen con una media de cumplimiento del 68.86%, contrastando con el 27,07% de las universidades privadas.

El nivel de transparencia de las universidades ha evolucionado a lo largo de los últimos cinco años de manera positiva.

El número de indicadores exigidos en cada una de las ediciones del informe ha aumentado, promoviendo así un esfuerzo permanente con la transparencia.



Respecto a los líderes de la transparencia, de acuerdo con los resultados del estudio, la Universidad de Huelva se posiciona como la institución más transparente, encabezando el ranking de Universidades con una puntuación de 96,45% de cumplimiento y 163 indicadores alcanzados.

Le sigue muy de cerca, en la segunda posición en el ranking de Universidades, la Universidad de Zaragoza con el 95,86% y 162 indicadores.

En la tercera posición, hay un triple empate con el mismo porcentaje del 94,67% de transparencia y 160 indicadores, por parte de la Universidad de Valladolid, la Universidad de Murcia y la Universidad de Burgos. Las cinco universidades más transparentes son también las Administraciones Públicas más transparentes de todo el territorio nacional.



Durante el acto, la Secretaria General de la Universidad de la UVa, Helena Villarejo, que ha recogido el premio, ha destacado el compromiso de la Universidad de Valladolid con la transparencia y el gobierno abierto y ha agradecido el trabajo de todos los miembros de la comunidad universitaria que han contribuido a alcanzar este importante logro.