IU reclama a la Junta que abandone el partidismo y atienda a personas afectadas por incendios

Miércoles, 13 Agosto 2025 21:36

El coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León, Juan Gascón, ha exigido responsabilidades a Mañueco por la precarización del servicio de prevención y extinción de incendios forestales, que ha agravado la crisis de incendios en la comunidad.

La organización exige la dimisión del consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, y el Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz Sanz. Según el candidato a la presidencia de la Junta por IU, “Quiñones ha estado más interesado en mantener su propio statu quo que en conseguir que mejore el operativo de prevención y extinción de incendios”.

La ola de incendios forestales que asola Castilla y León, con especial incidencia en las provincias de León y Zamora, ha provocado, hasta el momento, un fallecido y, al menos, 15 heridos.

Cuatro personas permanecen en estado crítico, con entre el 35% y el 85% del cuerpo quemado

Izquierda Unida ha lamentado públicamente estos hechos, así como el fallecimiento de un voluntario en el incendio del municipio leonés de Nogarejas.

“Los graves daños materiales ocasionados por los incendios se podrán paliar en mayor o menor medida”, ha afirmado Juan Gascón, “pero las pérdidas humanas no van a poder reemplazarse”.

La organización ha censurado la falta de medios materiales, personal, planificación y suministros básicos para que los bomberos forestales hagan su trabajo de forma segura.

Ha denunciado que existe un abandono de las zonas rurales por parte de la Junta y una escasa inversión en la gestión forestal, que se traduce en falta de operativos y precariedad.

“Es fundamental que la Junta se conciencie de que la prevención se realiza durante todo el año y que es preciso una fuerte inversión en recursos técnicos, pero sobre todo humanos, para prevenir y luchar contra los nuevos incendios forestales en nuestra Comunidad”, ha afirmado Gascón.

Izquierda Unida ha reclamado a la Junta que abandone la batalla política y se centre en mejorar los recursos y reparar el daño.

Con ello ha criticado las “lamentables” declaraciones del consejero de Medio Ambiente, quien justificó su asistencia a una comida institucional en plena emergencia.

“Tenemos la mala costumbre de comer”, ha afirmado Quiñones.

Izquierda Unida ha exigido la dimisión del consejero y del Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, lamentando que tras los incendios de la Sierra de la Culebra, en el verano de 2022, no haya hecho cambios sustanciales en el operativo de prevención y extinción de incendios.

“La falta de medios ha hecho que volvamos a tropezar en una mala dimensión del servicio”, ha denunciado Gascón.

La organización de izquierdas ha defendido un operativo “100 por ciento público, bien dimensionado, eficaz, formado, profesional y bien organizado”.

Izquierda Unida ha señalado en numerosas ocasiones las malas condiciones de trabajo de los bomberos forestales en la comunidad: jornadas de hasta 15 y 20 horas de trabajo, cambios constantes de puestos de trabajo y precarización.

Ha señalado que ni el calor ni el viento son evitables, pero sí la vegetación, muy abundante tras las lluvias de primavera.

La solución, para la organización, pasa por que durante todo el año el año se lleven a cabo labores de prevención, con plantillas adecuadas para reaccionar ante incendios como los que se han producido en diversas provincias de Castilla y León.

“Es necesario dejar de concebir la gestión forestal como un lucro para determinadas empresas en lugar de una forma de cuidar del territorio”, ha resumido Gascón.