IU valora 2023 como el año de alternativa para Castilla y León

Domingo, 07 Enero 2024 18:45

El coordinador general de Izquierda Unida de Castilla y León, Juan Gascón, ha valorado de forma positiva el año 2023, del que ha destacado la movilización política que tuvo lugar el 23 de julio en toda España y que permitió mantener el Gobierno progresista en el que participa Izquierda Unida, dentro de la coalición Sumar.

Además ha destacado, en su balance del año, que las políticas implementadas por el Ministerio de Trabajo, encabezado por Yolanda Díaz, están mostrando resultados positivos, y la economía de Castilla y León, al igual que la del resto del país, siguen generando empleo y recuperando derechos.

Durante el año 2023, el desempleo en Castilla y León ha disminuido un 7,7 por ciento, lo que se traduce en 9.376 personas desempleadas menos que el año pasado.

En este sentido, destacan las provincias de Palencia, con una reducción del 11%, Valladolid, con un 9%, y Zamora, con un 8,75%, como líderes en la disminución del desempleo anual en nuestra comunidad.

A pesar de estos datos positivos proporcionados por el Ministerio de Trabajo, Izquierda Unida sigue preocupada por las 112.623 personas desempleadas en Castilla y León, de las cuales 66.337 son mujeres y 46.286 son hombres que aún no han conseguido un trabajo.

Además, en cuanto a la contratación indefinida, esta solo representa el 30,9% en comparación con el casi 70% de contratos temporales en nuestra comunidad. Aunque estos datos son mejores, aún no están alineados con los del resto del país.

“Las políticas de mejora y protección de las condiciones socio-laborales llevadas a cabo por el Gobierno de España están demostrando ser una alternativa social y política al ultraliberalismo propuesto por la extrema derecha. Además, están desmontando los argumentos de aquellos que afirmaban que no se podía aumentar el salario mínimo, que no se podían generar más contratos indefinidos o que las pensiones no podían ser revalorizadas acorde al incremento del costo de vida.”, ha señalado Juan Gascón.

Izquierda Unida ha estimado en un comunicado que las políticas sociales del Gobierno de coalición desacreditan los argumentos de la extrema derecha, que ha cooptado la Junta de Castilla y León, y demuestran que podrían haberse implementado con mayor eficacia y menos recursos desde la oposición.

Objetivos

Entre los objetivos a corto plazo, Izquierda Unida de Castilla y León se enfocará en la manifestación autonómica que se llevará a cabo el próximo 10 de febrero en Valladolid.

Esta movilización tiene como objetivo exigir al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que priorice los intereses de Castilla y León y que se respeten los proyectos de vida de quienes vivimos aquí. Consideran que “no se puede construir una comunidad basada únicamente en críticas al Gobierno de España y sus políticas”.

Por ello, miles de personas de Castilla y León se manifestarán el próximo mes de febrero en Valladolid, demandando respeto por nuestra comunidad.

Además, IU espera que la fiscalía atienda la denuncia por delito de odio presentada por Juan Gascón, coordinador general de Izquierda Unida de Castilla y León, contra el vicepresidente de la Junta, García-Gallardo Frings, y que este último se vea obligado a dimitir por su actitud de odio hacia las personas migrantes y las ONG que trabajan por su integración en nuestra comunidad.