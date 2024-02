El PSOE lamenta falta de ambición y proyectos para Soria en presupuestos regionales

Sábado, 24 Febrero 2024 20:16

El secretario general del PSOE, Luis Rey, ha realizado una primera valoración de las grandes cifras de los Presupuestos de la Junta de Castilla y León para el 2024. Y la primera impresión, no es positiva.

A la espera de poder analizar todas las partidas y conocer en detalle las inversiones, “la primera impresión que tenemos desde el Partido Socialista es que no hay nada nuevo en los presupuestos de la Junta de Castilla León, que se repiten los mismos errores y las mismas partidas presupuestarias a lo largo de los años y que, de nuevo, el mayor volumen inversor se concentra en el Hospital después de 15 años”.

Rey ha ironizado sobre el mantenimiento en el tiempo de los mismos compromisos lo que “nos hace pensar que como siga prolongándose la ejecución del proyecto del hospital vamos a tener que reformarlo cuando se acabe la reforma actual”.

Además ha lamentado en un comunicado que “sigamos hablando 15 años después de la radioterapia, que sigamos hablando 15 años después de los centros de salud de Soria Norte, de San Leonardo o del Burgo de Osma con partidas ridículas presupuestarias”

Si los datos en Sanidad no hacen al PSOE ser optimista, los referidos a la dinamización industrial tampoco hacen pensar en diversificar y atender a la demanda de los polígonos y municipios de la provincia.

“Volvemos a fiar todo, como ya hicimos hace décadas, al PEMA. Las principales partidas se concentran en las cúpulas que llevan encima de la mesa y comiéndose presupuesto de la Junta de Castilla León para esta provincia desde hace 15 años. Hay mucho que enmendar este presupuesto de la comunidad autónoma que no ha puesto por grandes novedades”, ha señalado.

El PSOE también ha denunciado que la Junta y el PP no haya aprovechado unas transferencias históricas del Gobierno central para replicar una mejora de inversión en las provincias y de forma especial en Soria cumpliendo lo que luego demandan a otras administraciones.

“No se ha notado en los presupuestos para Soria, que no contemplan ninguna partida más allá de la repetición de partidas, no hay nada que nos haga generar ilusión. Y por supuesto, vuelven a no contemplar ninguna partida presupuestaria para las ayudas de funcionamiento, para complementar, para implementar o para empatar con el Gobierno de España. Ni se invierte en los polígonos, muchos de titularidad municipal, ni se ayuda a las empresas con nuevas líneas”, ha argumentado.