CSIF invita a la Junta a regresar a negociación

Viernes, 09 Abril 2021 10:54

El presidente autonómico de CSIF en Castilla y León, Benjamín Castro, ha aplaudido este viernes la retirada del decreto de servicios sanitarios pero ha confirmado que no retirarán la demanda presentada ante el Supremo hasta que no se vuelva al camino de la negociación.



"Lo que da la negociación es certidumbre y seguridad en u estado de derecho para el devenir de la sanidad", ha recalcado Castro en rueda de prensa en Soria, donde ha trasladado además un mensaje de responsabilidad en la vacunación, dado que los gobiernos europeo, nacional y regional están "dejando mucho que desear", por ser la única herramienta capaz de parar esta "maldita pandemia".

Castro ha señalado que CSIF, frente al decretazo de la Junta retirado por la Junta y publicado este viernes en el BOCyL, estaba en noviembre en un ejercicio de responsabilidad en la negociación en el sector sanitario, donde se estaba a punto de llegar a un acuerdo, y se encontraron con el decreto publicado el 12 de noviembre, lo que rompió la negociación.

"CSIF lo que no podíamos hacer es dejar a los pies de los caballos a los 42.000 trabajadores de la sanidad pública y nos vimos obligados a acudir al Supremo, que admitió a trámite el recurso y se procedió hace un mes a su registro", ha recordado.

Castro ha señalado que por sorpresa Mañueco e Igea han anunciado ayer la retirada del decreto, "por no haber necesidad", pero tampoco lo había, según Castro, antes, lo que a su juicio demuestra "el desgobierno de la Junta, "en un continuo ejercicio de improvisación, lo que no viene bien para los empleados ni para la sanidad pública".

Además ha señalado que a veces tienen la sensación de Igea acierta solo cuando rectifica y ha deseado que cuanto antes se tenga una convocatoria de la mesa sectorial de sanidad para la negociación.

En este sentido, ha deseado que la rectificación sea la primera de otras, como las convocatorias para la próxima semana, junto con CC.OO. y UGT, para cambiar el modelo de negociación.

"No se puede sostener una administración tan enorme, con cerca de 86.000 empleados públicos, si nos vamos a modelo gremial, el anterior a la revolución industrial. Hay que respetar la negociación colectiva", ha apelado.

Castro ha señalado que no puede ser que la Junta atienda a una convocatoria de huelga del colectivo profesional de la Enfermería, porque este camino, a su juicio, lleva a un desgobierno y a la paralización de los servicios públicos esenciales.

"Los empleados públicos de Castilla y León estamos mal pagados. Extremadura, en sus presupuestos, destina por encima del 30 por ciento de su volumen de gasto al pago de los salarios de sus empleados públicos. Y Castilla y León supera muy poco por encima el 15 por ciento de su gasto. Un dato que refleja cómo considera la Junta a sus empleados públicos", ha denunciado.

Castro ha lamentado que a día de hoy todavía no se conozca el contenido del acuerdo adoptado con SATSE para la mejora de las retribuciones del personal de Enfermería.

Además ha denunciado que la pandemia pilló hace un año en precariedad las plantillas de la sanidad ne la región, "y pasamos la primera ola como pudimos, dejando su vida algunos sanitarios en el empeño y poniendo en peligro la de sus familias, con bolsas de basura y sin epis".