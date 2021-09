CSIF denuncia reducción de plazas MIR

Sábado, 18 Septiembre 2021 11:18

CSIF ha denunciado y alertado de que las plazas MIR en la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria, de este año 2021/2022, se han reducido en 17, pasando de las 178 de 2020/2021 a las 161 de este año, o que las plazas EIR son las mismas.

“Unos datos que suponen un revés para el objetivo de reforzar el personal sanitario de la Atención Primaria en la Comunidad, “muy insuficiente y que tanto se necesita, para mantener el modelo, que vive un momento crítico y en el límite, como ya denunciamos de manera detallada el pasado día nueve en rueda de prensa”, ha señalado el sindicato en un comunicado.

Si bien es cierto que Castilla y León cuenta en 2021/2022 con 66 plazas totales más que en 2020/2021, dentro del programa de formación especializada por el sistema de residencia para especialidades médicas, de enfermería, farmacia o psicología, pasándose de 631 a 697, en el caso de los médicos de Medicina Familiar y Comunitaria son menos, “cuando, precisamente, la Atención Primaria está colapsando por la carencia de facultativos”

En 2020/2021, el total de las 631 plazas de residentes se distribuían en 477 MIR (medicina especializada), 138 EIR (enfermería especializada), 12 PIR (psicología clínica) y 4 farmacia; y en 2021/2022, las 697 se reparten en 513 MIR, 160 EIR, 12 PIR y 12 Farmacia.

Sin embargo, si la comparación se centra en los residentes especialistas de la sanidad Familiar y Comunitaria, para Atención Primaria, “se puede comprobar que las plazas de residentes de enfermería (EIR) son las mismas (91), y que las de los médicos se reducen de 178 a 161.

“Unas cifras que claramente no sirve para recuperar el primer nivel y más de la atención sanitaria a los ciudadanos”, ha remarcado CSIF, que no entiende el aparente triunfalismo que está mostrando la Junta estos días, a la hora de informar del programa de formación sanitaria: “al menos, en el caso de la Atención Primaria, no hay motivos para ser optimistas”.

CSIF ha pedido a la Junta que aclare por qué no hay más plazas formativas de residentes para medicina familiar y comunitaria, si es una cuestión de falta de tutores acreditados -por ejemplo- o de plazas acreditadas, si la Comunidad ha perdido acreditaciones, o si el problema es que el Ministerio de Sanidad no ha ofertado todas las plazas disponibles y niega una convocatoria extraordinaria.

Para CSIF, esto es un signo más del abandono y la falta de interés de la Consejería de Sanidad por la Atención Primaria.

“No se puede utilizar la falta de profesionales sanitarios, como justificación y excusa para no poder mantener el actual sistema de centros de salud y consultorios, si ni tan siquiera se incrementan ahora las plazas de formación MIR y EIR, que claramente no atienden las necesidades para ir cubriendo vacantes o necesidades de servicios. La falta de personal es la consecuencia del abandono, dejación y falta de previsión de la gestión sanitaria de años. ¿Tan difícil era tener presente una previsión de la jubilación de los médicos?”.

Asimismo, el sindicato independiente ha recordado que son necesarias más plazas de formación para residentes de enfermería, teniendo en cuenta la importante labor que realizan estos profesionales en el sistema sanitario, y el creciente interés que tienen las enfermeras recién formadas en especializarse en un área, lo que mejora la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema sanitario público.

La junta de Castilla y León y la Consejería de Sanidad, “una vez más, demuestran muy poco respeto por los usuarios y los profesionales de los centros de salud y consultorios, a la vista de los mensajes triunfalistas de estos días, como han hecho con las plazas de formación de residentes, alardeando de aumento de plazas y evitando u ocultando las cifras de esta especialidad”, según CSIF.

Ha lametnado que, tras la reprobación de su reforma sanitaria en las Cortes, la consejera de Sanidad “mantenga la confusión sobre la gestión y el refuerzo del primer nivel asistencial, o sobre el futuro de la red de los centros sanitarios y de urgencias de la Comunidad. Parece que no se ha puesto el contador a cero de la negociación, el diálogo, el acuerdo y el consenso, como se ha comprometido Fernández Mañueco”.

CSIF ha reiterado la urgencia de que la consejera de Sanidad o el propio presidente autonómico “llame a los legítimos representantes de los trabajadores de Sacyl para analizar la situación y encontrar soluciones consensuadas en Atención Primaria, como lo están haciendo con las administraciones locales.

El sindicato independiente ha resaltado, además, que aparte del número de plaza de la formación, la retención de los profesionales sanitarios en la Comunidad pasa por una contratación con unas condiciones atractivas y dignas, acordes a las circunstancias socio-sanitarias de Castilla y León, y que puedan competir con las ofertas laborales de otras comunidades.