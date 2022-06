Apoyo de Soria ¡Ya! sin respuesta a tres propuestas

Miércoles, 15 Junio 2022 07:15

La agrupación de electores Soria ¡YA! ha dado esta semana su apoyo a tres iniciativas parlamentarias en las Cortes regionales que han sido finalmente rechazadas por la mayoría del PP y Vox.

En primer lugar, Soria ¡Ya! ha dado su apoyo a la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el grupo parlamentario socialista instando a la Junta de Castilla y León a impulsar las medidas y los recursos económicos necesarios para garantizar una adecuada gestión forestal de los bosques y a abordar una estrategia forestal y de introducción de la madera como elemento constructivo.

El grupo parlamentario compuesto por Unión del Pueblo Leonés y Soria ¡YA!, además, ha considerado necesario realizar una modificación a esta PNL para reunir las competencias en materia de explotación de recursos forestales en una misma Consejería, ya que actualmente las competencias autonómicas sobre la explotación de los recursos forestales están divididas en tres diferentes: la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Esta situación provoca un retraso competitivo del sector de la madera de Castilla y León, muy importante en provincias como León o Soria, con respecto a la situación de este mismo sector en otras comunidades autónomas.

Por ello se ha puesto sobre la mesa en la comisión de este martes esta enmienda que permita modificar la distribución de competencias, lo que favorecería enormemente la optimización del trabajo, y daría como resultado, sin lugar a dudas, un rendimiento más efectivo del que se realiza a día de hoy en Castilla y León.

Desde la agrupación de electores han lamentado que tanto el Partido Popular como Vox hayan rechazado esta propuesta. Siguiendo las estrategias establecidas por la Unión Europea, se debe llegar a la neutralidad climática en 2050, un objetivo que no se puede alcanzar sin una inversión en el desarrollo de prácticas de gestión forestal sostenible, fomentar la utilización eficaz de la madera y el aprovechamiento de los recursos forestales.

Urge impulsar la actividad económica, generar, de esta manera, empleo, así como fomentar el desarrollo económico y social del medio rural.

Contrataciones

Soria ¡YA! también ha dado su apoyo, en la Comisión de Industria, Comercio y Empleo, a la Proposición No de Ley que permitiría eliminar el requisito mínimo de cinco

desempleados por municipio para acceder a las ayudas para la contratación de ayuntamientos de trabajadores desempleados para obras y servicios turísticos (ELTUR).

Aunque Soria ya se beneficiaba de esta discriminación positiva, la agrupación de electores ha considerado justo que estas ayudas se extiendan al resto de municipios de la comunidad.

Sin embargo, tanto Vox como Partido Popular han dado su negativa a esta propuesta al considerar que los municipios que se verían afectados por esta medida son demasiados y que el presupuesto no alcanzaría a proporcionar a todos estas ayudas.

Soria ¡Ya! ha recordado que, según los últimos datos, el superávit de la Junta de Castilla y León es de 173 millones de euros.

El Grupo Mixto ha votado a favor.La agrupación también ha concedido su apoyo a la Proposición No de Ley presentada por el Partido Socialista en materia de empleo de cara a aplicar el Plan Especial de Empleo en Zonas Rurales Deprimidas en los municipios acogidos al Plan de Fomento de Empleo Agrario de las provincias de Valladolid, Ávila, Zamora y Salamanca.

El objetivo es el de financiar parte de los costes derivados de la contratación de trabajadores, preferentemente eventuales agrarios, algo que nos parece necesario para fomentar el empleo y favorecer la fijación de población en zonas deprimidas.

Esta propuesta no ha salido adelante por el rechazo del Partido Popular y Vox y ha contado con la abstención del Grupo Mixto.

Sin embargo, desde Soria ¡YA! ha asegurado que le gustaría que estas ayudas se extendiesen también a Soria, ya que en la provincia existen muchísimas zonas deprimidas, a las que este plan daría un buen impulso para poder desarrollarse.

Se trata de una PNL que puede aumentar el trabajo, disminuyendo la precariedad y la temporalidad que a día de hoy existe en nuestros municipios.

Es una medida que, de llevarse a cabo, supone una lucha contra la despoblación de las zonas rurales.

"No entendemos por qué se establecen Planes, como es el de Fomento de Empleo Agrario, que luego no se van a aplicar de manera equitativa entre los municipios que realmente los necesitan. Pareciera que si no te quejas lo suficiente significa que no necesitas las ayudas, obviando, eso sí, todos los datos que ponen de manifiesto que Soria se encuentra a la cola de nuestra Comunidad Autónoma, y es, por ello, una de las más necesitadas de este tipo de ayudas", ha señalado.