Visita guiada a la exposición colectiva "Los colores de Machado", en Soria

Lunes, 19 Enero 2026 08:10

La casa de la Juana, taller de arte en el Circulo Amistad Numancia de Soria, ha invitado ala ciudadanía a una visita guiada a la exposición colectiva "Los colores de Machado", que se celebrará el próximo jueves, 22 de enero, a las seite de la tarde en el centro cultural Gaya Nuño.

En esta visita estarán algunos artistas para presentar sus obras y responder a las preguntas que el público quiera formularles.

La visita guiada llega en la recta final de la exposición colectiva que ha organizado con el patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Soria dentro de las

actividades programadas alrededor del 150 aniversario de su nacimiento.

La muestra fue inaugurada el 20 de noviembre de 2025 y se exhibe en el Centro Cultural Gaya Nuño hasta el 31 de enero de 2026.

La idea nace del estudio del color que la Casa de la Juana realizó sobre las obras completas, en las que subraya toda alusión cromática que el poeta, paseante y gran amante del paisaje, describe con profusión.

"Nosotras decimos que Machado es un poeta/pintor, puesto que describe en repetidas ocasiones paisajes, fluctuaciones del clima y la luz o su imaginario personal, usando versos llenos de color. Paralelamente contactamos con

artistas, tanto locales como de todas las ciudades en las que habitó Machado, pidiéndoles que realizasen una obra pictórica ex profeso para esta muestra. La respuesta fue entusiasta. Hemos reunido obra original, por primera vez expuesta de artistas emergentes y consagrados — como Maria Gimeno, artista de gran trayectoria internacional con su conferencia/performance “Queridas viejas”, primera mujer vivaque expone en el Museo del Prado, Santiago Ydañez, premio BMW 2018, una de las figuras contemporáneas más relevantes, o Carlos León, el más veterano de todos, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 2022—, y en la que se entrelazan muy diferentes estilos pictóricos", ha apuntado.



LISTA DE PARTICIPANTES

Representando a Soria

Susana Gaitán Giménez, Vanessa Gallardo, Lola Gómez Redondo, Marta Lapeña, Ana Morales, Lidia Sancho, Carlos Sanz Aldea, S. Villar. Representado al colectivo La casa de la Juana: Isis Gayo, Azahara del Campo Granada, Miriam Tello y Cristina Ortega Blanco.

Representando al resto de las ciudades

Manuel León Moreno por Sevilla, Maria Gimeno por Madrid, Gema Perales por Baeza, artista invitado por Jaén, Santiago Ydáñez, Carlos León por Segovia, Aneta Tarmokas por Rocafort, Clara S Prous por Barcelona y Felicity McCartan por Colliure.

La casa de la Juana, taller de arte en el Círculo Amistad Numancia de Soria es un espacio de libertad y creación, donde trabajamos obra personal y colectiva. Desde su fundación en 2022, buscamos crear tejido con el entorno a través de talleres, actividades, colaboraciones con entidades públicas y privadas, artistas locales y foráneos, proponiendo el arte como lenguaje artístico como de expresión y comunicación universal.