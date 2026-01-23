Los celestes disputan en Almería el choque más clásico del voleibol español

Viernes, 23 Enero 2026 17:27

Los celestes disputan este sábado en Almería una nueva edición del choque más clásico del voleibol español.

El Moisés Ruiz vivirá este sábado una nueva edición del choque más clásico del voleibol español entre Unicaja Costa de Almería y Grupo Herce Soria, con casi cuatro décadas de rivalidad almeriense y soriana.

El equipo de Israel Rodríguez afronta una dura prueba ante un bloque soriano que llega como segundo clasificado y tras competir en la CEV Cup, manteniendo su fiabilidad pese al desgaste europeo.

El bloque de Alberto Toribio destaca por su orden táctico y por fichajes determinantes como el receptor Viktor Lindberg que medirá el momento de recuperación de los almerienses en proceso de recuperación tras las lesiones de las últimas fechas.

La Superliga Masculina llega este fin de semana a su decimocuarta jornada con seis duelos vitales para continuar definiendo la clasificación.

En la zona alta, el líder CV Guaguas vivirá un intenso duelo canario ante Cisneros Alter, mientras CV Melilla y Conectabalear Manacor deberán defender su posición ante los necesitados Servigroup Benidorm y Bus Leader San Roque.

Duelo de participantes en la Copa entre Leleman Conqueridor y UC3M Voleibol Leganés en un sábado que se completa con la visita de Pamesa Teruel Voleibol al colista Instercap Asisa Tarragona SPSP.

El preparador de Grupo Herce Soria, Alberto Toribio, ha advertido en la previa del peligro de este duelo ante un equipo que, pese a la clasificación –octavos-, sigue teniendo carácter de campeón.

En las filas del Almería estará Pepe Villalba, tras seis temporadas en Soria.

El jugador ha asegurado en la prensa almeriense que para ganar a los celestes hay que hacer todo bien, desde la recepción hasta el contraatque y, sobre todo, los finales de set.

“Es lo que más nos está costando este año, cerrar finales de set y, si estamos ahí finos, yo creo que nos lo podemos llevar”, ha asegurado.