Incidente de camión con mercancias peligrosas

Miércoles, 04 Agosto 2021 16:49

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha activado a primera hora de esta tarde el "Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera, tras el incidente registrado en carretera CL-101, cerca de Ólvega.



Según ha informado en un comunicado la delegación territorial de la Junta en Soria, a un camión de transporte de mercancías peligrosas se le ha soltado, en torno a las once de la mañana, la cisterna de la cabeza tractora.

El camión transportaba 26.500 litros de disolvente sucio para quemar (material inflamable), aunque no se ha producido derrame alguno de la mercancía ni de gases.

En el lugar del incidente se ha personado la Guardia Civil y los Bomberos de Ólvega, aunque no ha sido necesario cortar la carretera autonómica al tráfico.

La propia delegada territorial se ha puesto en contacto con el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones; la directora de la Agencia de Protección Civil, Irene Cortés; el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, y la alcaldesa de Ólvega, Elia Jiménez, para informarles de la situación.

La propia empresa de transporte del camión accidentado ha enviado al lugar de los hechos a personal especializado y se espera la llegada, a primera hora de esta tarde, de otra cisterna y la bomba necesaria para realizar el trasvase de la mercancía de una cisterna a otra.