Formuladas 31 denuncias por incumplir normativa Covid

Jueves, 01 Abril 2021 14:32

La Policía Nacional ha interpuesto en la noche de ayer treinta y una propuestas para sanción, por incumplimientos de la normativa vigente para frenar la expansión de la pandemia y otras infracciones relacionadas con el ejercicio de la labor de protección de la seguridad ciudadana.



La Policía Nacional, según ha informado este jueves en un comunicado la Subdelegación del Gobierno en la provincia, ha formulado 27 denuncias relacionadas con la legislación anticovid, de las que 16 se han incoado por no cumplir con el límite de movilidad nocturna, al estar fuera de su domicilio pasadas las 22:00 horas sin motivo justificado.

Otras 3 denuncias han sido interpuetas motivadas por no usar mascarilla en vía pública o llevarla de forma incorrecta.

Ademas, han sido presentadas ocho propuestas de sanción por consumir alcohol fuera de los lugares permitidos.

De todas las intervenciones policiales destaca la realizada en la plaza Ramón Benito Aceña, popularmente conocida como plaza de Herradores, en el centro de Soria, donde la Policía Nacional ha denunciado a cinco personas por no cumplir con el límite de movilidad nocturna y por consumo de alcohol fuera de los lugares permitidos.

A una de ellas, se le ha denunciado además por no llevar mascarilla y también ha sido propuesta para sanción por faltar el respeto a los agentes, en aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, al encararse e insultar a los policías.

La Subdelegación del Gobierno también ha resaltado la intervención realizada en la zona de la Barriada, en la avenida de Valladolid, donde se ha denunciado a cuatro personas por saltarse el límite de movilidad nocturna.

Además, a tres de esas personas, que estaban consumiendo alcohol en la vía pública, se les ha propuesto para sanción por ese motivo y también, en aplicación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, se les ha denunciado por faltar el respeto a los funcionarios policiales.

A todas estas intervenciones habría hay que sumar que, en la mañana de ayer, en uno de los controles que realiza la Policía Nacional para vigilar el cumplimiento del cierre perimetral de la comunidad de Castilla y León, identificó y propuso para sanción a una persona que se trasladó a Soria incumpliendo esa medida