Soria ¡Ya! mantiene viva posibilidad de presentarse a elecciones

Domingo, 07 Marzo 2021 13:16

La plataforma Soria ¡Ya!, que cumple este año dos décadas de reivindicaciones para romper el olvido institucional que sufre la provincia, ha advertido que mantiene viva la posibilidad de presentar candidatura en las próximas elecciones generales, si Soria sigue sin recibir la atención necesaria.

Una de las portavoces del movimiento ciudadano, Vanessa García, ha manifestado este domingo a que es una posibilidad que la plataforma siga el camino de Teruel Existe y se presente a las próximas elecciones generales, en función de la atención que reciba la provincia en la presente legislatura.

"Todo dependerá de si se mueven nuestros políticos o no hacen nada. No se descarta pero todavía no está decidido. Lo mismo que no está decidida la fórmula, de presentarnos, que podría ser agrupación de electores, como Teruel Existe, o partido político, ni se descarta que nos presentemos desde autonómicas a europeas", ha señalado.

García ha asegurado que el movimiento ciudadano no está satisfecho de la repercusión de las políticas del Gobierno de coalición en Soria.

"Créemos que se podría haber hecho más de lo que se está haciendo. Ha sido un gran paso crear el Ministerio del Reto Demográfico pero se necesitan hechos. ¡Qué hacemos con un ministerio con tan poco presupuesto, si no vemos realidades!", ha recalcado.

En este sentido ha apuntado que hay proyectos de la provincia que avanzan muy despacio, por lo que ha demandado al Gobierno más implicación y voluntad.

En su opinión, la presencia de Teruel Existe en el Parlamento español ha permitido conseguir cosas, "porque como dice Tomás Guitarte, un problema que no está en el Congreso, no existe".

García ha resaltado que tener un representante en la Cámara Baja es la única forma de que Soria tenga un buen defensor de la provincia, aunque ha puntualizado que todavía no está decidido presentar candidatura.

"Es una posibilidad que está encima de la mesa. Valoramos mucho los pros y los contra. Y de la misma forma que hay muchos ciudadanos que quiere que nos presentemos, hay otra que no quiere", ha asegurado.

La plataforma Soria ¡Ya! nació en 2001 para dar voz a las reivindicaciones sorianas surgidas a raíz de las décadas de olvido institucional a las que se ha visto sometida por los distintos gobiernos nacionales y regionales.

Dos décadas después, la provincia sigue pendiente de ver cumplidas sus reivindicaciones, como la ejecución de las autovías del Duero y de Navarra o la modernización del ferrocarril Soria-Madrid.